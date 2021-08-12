 

Мнение: Отчуждение

12.08.2021, 3:00, Разное
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Еще перед Олимпиадой было понятно, что одна из важнейших скреп нынешнего режима не просто трещит, а буквально рассыпается. ВЦИОМ провел перед играми опрос, результаты которого были, мягко говоря, обескураживающими. «Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», – говорится в результатах опроса. (Я отношусь к 97 процентам, так как и сейчас не знаю, кто такая Ласицкене)

Объяснить, конечно, можно всё — полтора года квазимедицинского террора сужают поле восприятия. Но чтобы настолько…

Скорее всего, речь идет о крахе мобилизационной модели российского фашизма. В чем, кстати, его коренное отличие от фашизма гитлеровского. Там идея мобилизации овладела немецким народом вплоть до суицидального настроя воевать со всем миром.

Путин на какой-то момент сумел создать обстановку военного массового психоза в ходе событий 14 года. И слегка подправил его психозом сирийской войны. Однако любая мобилизация — это всегда сверхнапряжение. И оно всегда заканчивается, причем чем сильнее оно было, тем быстрее наступает усталость и тем меньше желания «Можем повторить».

Режим во второй раз за свою двадцатилетнюю историю не справился с задачей использования стретегического ресурса. Первый раз — когда бездарно были разбазарены в никуда триллионы долларов сверхдоходов нулевых годов. Они буквально испарились, причем без какого-то заметного следа. Да, конечно, стадион «Фишт», «Зенит-арена», трубопроводы «Потоков» и «Сил» – но похоже, что они станут просто мегалитами, памятниками-свидетельствами чудовищной неэффективности. Второй стратегический ресурс — мобилизация масс. И он тоже ушел в песок. В никуда.

Спорт — один из элементов мобилизационной технологии. И именно в этом разрезе он рассматривался кремлевской кликой. Но 97 процентов равнодушных — это полный провал с любой точки зрения. Люди устали от мобилизаций как таковых, а не видя перед собой цели — так тем более. Цель «накостыляем всем врагам» даже при ее очевидной дебильности с верховным главнокомандующим, спринтерски и мастерски прыгающем в кусты и подвалы с ловкостью зайца, выглядит крайне неубедительно. Поэтому как бы ни пыжились и ни пыхтели штатные врали в телевизоре, грозя всех испепелить в радиоактивный пепел, как бы Путин не пользовался методичками Исламского государства: «А мы все в рай» – вдохновенного отклика это не вызывает.

Происходит то, что и должно происходить. Люди если не сознанием, то подкоркой отчуждаются от режима, ощущая его отдельно от себя и не связывая ни с ним, ни с его игрушками себя лично. Мобилизационный угар потух, и немудрено, что теперь единственным инструментом управления у кремлевских остается террор — равнодушными можно управлять только из-под палки и страхом. Но это тупиковая стратегия. В какой-то момент болевой порог перестанет реагировать на насилие, а поднять его уровень режим практически не в состоянии.

Источник: Эль Мюрид



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