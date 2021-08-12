 

В России на Камчатке потерпел крушение вертолет с туристами

12.08.2021, 2:28, Новости дня
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Летательный аппарат упал в Курильское озеро.

“Вертолет с туристами на борту при заходе на посадку упал в воду возле кордона “Озерный” Южно-Камчатского заказника. На борту вертолета, принадлежащего авиакомпании “Витязь-Аэро”, находятся 13 пассажиров и три члена экипажа. Данные по пострадавшим уточняются. На месте проводятся спасательные мероприятия силами сотрудников заповедника”, – говорится в сообщении.

Источники “РИА Новости” в экстренных службах рассказали, что на месте крушения нашли семь человек, у двух из них – травмы.

По данным властей Камчатского края, вертолет следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро.

“Интерфакс” сообщает, что на борту было 14 туристов и три члена экипажа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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