 

В Госдуме призвали президента Алиева вмешаться в скандал с оскорблением русских

12.08.2021, 2:18, Новости дня
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«Президент Азербайджана Ильхам Алиев мог бы лично сделать замечание экс-дипломату, оскорбившему не только Владимира Жириновского, но и «русскую нацию», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Журова. Ранее бывший азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде выступил с грубым русофобским выпадом.

«Это была личная перебранка с Жириновским, но Вагабзаде не имел права выносить этот скандал на публику, а главное – оскорблять всю нацию. Остановить теперь скандал может только президент Азербайджана, публично признав, что слова Вагабзаде – его личное мнение. Иначе, боюсь, в соцсетях ругань будет разрастаться», – сообщила первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

При этом с российской стороны не нужно делать резких шагов, чтобы не усиливать напряжение, считает Журова. Она напомнила, что Баку остается давним партнером Москвы и развитие конфликта не нужно ни общественности, ни политикам обеих стран. «У меня тоже в спорте бывало, что некоторые соперники позволяли себе русофобские высказывания после того, как я одерживала над ними победу. Но в таких случаях всегда за одного иностранного спортсмена потом извинялась вся его команда», – вспомнила олимпийская чемпионка.

Напомним, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде направил видеообращение к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором позволил себе грубые высказывания не только в адрес оппонента, но и в целом «русской нации», в том числе о «вони на весь мир». В ответ Жириновский пообещал, что не оставит это безнаказанным. «Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», – сказал лидер ЛДПР.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, со своей стороны, пояснил, что «Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения». В интервью газете ВЗГЛЯД депутат выразил уверенность в том, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы.



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