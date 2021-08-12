Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии

Решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но РФ готова помочь, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду.

«Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. РФ готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь Майя Санду заверила Россию, что блокады Приднестровья не будет, сообщил замглавы администрации российского президента.

Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в непризнанном Приднестровье Оперативная группа российских войск.

«Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов. Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии», – приводит его слова ТАСС.

Сообщается, что Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

Напомним, Санду заявила, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт».