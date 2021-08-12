«Би-би-си» опубликовало данные с планшета бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии

Там есть свидетельства расправ над мирным населением.

Журналисты русской и арабской служб «Би-би-си» опубликовали свидетельства возможной причастности бойцов российской ЧВК «Вагнера» к расправам над мирным населением в Ливии. В расследовании «Би-би-си» опиралась на данные с планшета и документы, оставленные, как утверждают репортеры, наемниками при отступлении.

Планшет, предположительно принадлежавший бойцу ЧВК «Вагнера». Фото: «Би-би-си»

Расследователи получили от источника в Ливии планшет Samsung, оставленный в зоне боевых действий на западе страны. Личность владельца планшета не установлена, однако на устройстве есть карты, размеченные позывными на русском языке.

Один из этих позывных — «Метла» — вероятно, принадлежит гражданину РФ Федору Метелкину. Такой вывод журналисты сделали на основе доклада ООН о наемниках в Ливии и данных украинской базы «Миротворец» с именами людей, предположительно воевавших на юго-востоке Украины. «Би-би-си» пишет, что Метелкин мог вступить в ЧВК пять-шесть лет назад и воевать в Донбассе.

На планшете обнаружились инструкции по установке мин, съемки местности с беспилотников, а также книги — «Игра престолов», руководство по виноделию и «Моя борьба» Адольфа Гитлера (внесена в список экстремистских материалов и запрещена в РФ).

На картах с планшета отмечены точки вокруг окраины Триполи Айн-Зары. Там наемники выступали на стороне генерала Халифы Хафтара против Правительства национального согласия Ливии в 2020 году.

Одна из точек на картах — деревня Эспиа, где два года назад неизвестные, говорившие по-русски, похитили и расстреляли мирных жителей. По свидетельствам выживших в тот день ливийцев, иностранцы вывезли около 35 человек на одну из ферм в районе Бин-Гашира. Власти Ливии считают, что там находилась база ЧВК «Вагнера».

Журналисты показали одному из выживших фото бойцов ЧВК «Вагнера».

Ливиец опознал нападавшего в гражданине РФ Владимире Анданове (позывной «Ваха»).

Правительственные войска Ливии также публиковали фото Анданова в Бин-Гашире примерно в то время, когда произошел расстрел.

Бойцы ЧВК в анонимном интервью «Би-би-си» подтвердили, что отношения наемников с местным населением не регламентируется, они действую по «обстоятельствам и личному пониманию». Они также рассказали, что наемники могут убить гражданского, если он не приносит пользы как информатор.

«Никто их лишний раз не собирается кормить», — приводит издание слова неназванного бойца ЧВК.

Наемники уточнили, что многие из них имеют судимость, и поэтому устраиваются в ЧВК, так как не могут пойти в армию или полицию.

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Кроме того, данные с планшета Samsung позволили репортерам установить, что наемники минировали жилые районы Айн-Зары. На картах присутствует обозначение типа мин — ОЗМ, МОН-50, ПОМ-2 и ПМН-2. Все они — российского производства.

Также журналисты опубликовали 10-страничную заявку ЧВК на закупку оружия в январе 2020 года. Документ составлен на имя «генерального директора». «Би-би-си» предполагает, что под гендиректором имеется в виду предприниматель Евгений Пригожин, известный как «кремлевский повар».

В прошлом году Евросоюз ввел персональные санкции против Пригожина в связи с деятельностью «ЧВК Вагнера» в Ливии.

В списке на поставку оружия есть шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков, 44 бронированных внедорожника, 270 АК, радары, шлемы и рации.

Подобное вооружение, отмечается в расследовании, можно получить только от государственных структур России.

Заявки на оружие подписаны фразой «Утверждаю — Д.У. 9-ый». Расследователи полагают, что это могут быть инициалы Дмитрия «Вагнера» Уткина. Другой его позывной — «Девятый» Именно бывший командир отряда спецназа ГРУ Уткин считается руководителем ЧВК «Вагнера».

Впервые о присутствии в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера», которая связана с российским олигархом Евгением Пригожиным, стало известно два года назад. СМИ утверждали, что боевики не только занимаются обучением солдат армии фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара, но и участвуют в боевых действиях. В начале этого года президент Владимир Путин допустил наличие в стране наемников из России, добавив, что они «не представляют интересы российского государства».

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Российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников «ЧВК Вагнера» в регионе. При этом в ЛНА Хафтара признавали, что «небольшое число россиян» помогают им с обслуживанием оружия. О присутствии российских бойцов в Ливии говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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