 

Суперкубок УЕФА выиграл по пенальти лондонский “Челси”

12.08.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В поединке за Суперкубок сошлись “Челси”, выигравший Лигу чемпионов сезона 2020/2021, и испанский “Вильярреал”, который стал победителем Лиги Европы.

Счет в матче открыл игрок лондонского клуба Хаким Зиеш, он отличился на 27-й минуте.

Испанский футболист Жерар Морено сравнял счет на 73-й минуте.

В основное, компенсированное и дополнительное время мячей больше не забивали, поэтому обладателя титула определяла серия послематчевых ударов. Их удачнее исполнил “Челси” – 6:5.

Клуб из британской столицы завоевал Суперкубок УЕФА второй раз в своей истории, первый раз это произошло в 1998 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / Эпидемиолог заявил, что более половины россиян привиты от гриппа

25.11 / “Ноль промилле”. В Минске медики и журналисты устроили акцию протеста в поддержку задержанных коллег

02.07 / Лукашенко заявил, что Беларусь уже победила коронавирус

07.08 / В результате авиакатастрофы в Индии погибло 16 человек

16.03 / Классическая музыка помогает справиться с социальной изоляцией

31.03 / France 24 – пандемия ещё не побеждена — французские больницы переживают новый пик нагрузки

17.06 / В Счетной палате предложили скорректировать программу льготной ипотеки

12.03 / Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

25.12 / Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских

18.10 / Алиев заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика