Свитолина проиграла во втором круге турнира WTA в Монреале

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12.08.2021, 1:34, Новости дня
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Соперницей третьей сеяной на турнире украинки была Йоханна Конта из Великобритании, занимающая 41-е место в мировом рейтинге.

Свитолиной удалось выиграть только первый сет (6:3), в двух последующих она уступила и проиграла с общим результатом 6:3, 3:6, 2:6.

Во второй круг турнира в Монреале украинка прошла без игр в первом круге, как теннисистка с высоким рейтингом.

Во втором круге парного разряда завершила выступление вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. В паре с Еленой Остапенко из Латвии она проиграла Эллен Перес из Австралии и Квете Пешке из Чехии (сеяным седьмыми) – 2:6, 4:6.

Ястремская (50-я в рейтинге WTA) боролась и за одиночный титул в Монреале, но в первом же круге уступила американке Слоан Стивенс (62-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:1, 4:6.

Контекст:

Теннисный турнир в Монреале проходит с 7 по 15 августа на хардовом покрытии. Призовой фонд составляет $1,8 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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