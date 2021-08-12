 

Хакеры вернули проекту Poly Network более 250 млн долларов

12.08.2021, 1:24, Новости дня
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Хакеры, взломавшие блокчейн-платформу Poly Network, вернули почти половину из украденных ранее более 600 млн долларов, сообщила телекомпания Си-эн-би-си.

Представители онлайн-платформы сообщили в «Твиттере», что хакеры «начали возврат средств». Изначально в Poly Network отчитались о возврате по меньшей мере 4,7 млн долларов, передает ТАСС.

Уточняется, что к 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) хакеры вернули уже свыше 258 млн долларов.

На прошлой неделе в «Твиттере» Poly Network было опубликовано обращение к предполагаемым киберпреступникам, в котором представители блокчейн-платформы требовали вернуть украденные средства. «Правоохранительные органы в любой стране мира признают ваши действия крупным экономическим преступлением, и вы будете подвергнуты преследованию, – предупредили в компании. – С вашей стороны было бы крайне неразумно совершать какие-либо транзакции с украденными средствами».

Во вторник Poly Network подверглась взлому. Хакеры сумели вывести 604 млн долларов в криптовалюте, что является крупнейшей по масштабу атакой в этой сфере. Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе. Poly Network – это транснациональный протокол для обмена криптовалютами, созданный на основе китайского проекта NEO, к которому присоединился ряд других площадок, в том числе из США.

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