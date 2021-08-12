Новую систему подачи кислорода решили создать в больнице Владикавказа

Новую систему подачи кислорода построят в больнице во Владикавказе, потому что рассматривать старую как основную нельзя, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна», – приводит ТАСС слова Меняйло со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

К проектированию и монтажу нового оборудования специалисты планируют приступить в четверг. Работы займут приблизительно две недели.

По словам главы республики, монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. Работами будут заниматься специалисты компании «Сотис», которые прибыли в среду утром в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях республики.

Также сообщается о том, что налажены бесперебойные поставки кислорода из Краснодара. В четверг в республику прибудет цистерна с 16 тоннами кислорода из города Абинска Краснодарского края.

Напомним, в понедельник в реанимации больницы скорой помощи во Владикавказе погибли 11 человек из-за прорыва трубы с кислородом. Кислород в реанимации после ЧП отсутствовал четыре минуты, к баллонам пациентов подключили за две-три минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут.

В ходе проверки правоохранители выявили технические проблемы и халатность в работе должностных лиц. Открыто уголовное дело. Задержан главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Северной Осетии в городе Владикавказе, где произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение.