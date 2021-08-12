 

Байден ответил на вопрос о возможности дефолта в США

12.08.2021, 1:24, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что Конгресс увеличит потолок государственного долга США и не допустит дефолта.

На вопрос о том, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который американские законодатели до сих пор не успели поднять, Байден ответил: «Нет. Они не допустят дефолта», передает ТАСС.

Накануне Байден объяснил рост инфляции в США влиянием пандемии на американскую экономику. Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.

Тем временем 3 августа Минфин США объявил о достижении очередного потолка госдолга. В конце июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов. По ее словам, к 1 октября возможности правительства США выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» США.

Напомним, в первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. В марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики Соединенных Штатов в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в американскую экономику значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Соединенные Штаты заставили расти цены по всему миру.



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