Арестованы подозреваемые в похищении двух детей в Саратове

В Саратове двух местных жителей арестовали по делу о похищении двух детей у их отца, сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд, заслушав пояснения защитника, а также мнение прокурора, полностью поддерживающего ходатайство следователя, удовлетворил заявленное ходатайство, избрав обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее следствие сообщило, что двое жителей Саратова 32 и 38 лет приехали к 45-летнему мужчине, перебрались через забор, избили его и забрали двух девочек семи и 12 лет, после чего увезли их в квартиру другого дома, где незаконно их удерживали.

Позже обоих задержали.

Подозреваемых арестовали до 8 октября.

Обвинение предъявлено по статье «Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору». По этим статьям обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

В региональном следственном управлении пояснили, что обвиняемые не признали вину.