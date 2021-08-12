Россия и Молдавия договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам

Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Козак заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но РФ готова помочь.

Напомним, Санду заявила, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт».