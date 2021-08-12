 

Россия и Молдавия договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам

12.08.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Козак заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но РФ готова помочь.

Напомним, Санду заявила, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию

02.04 / Кабмин одобрил преобразование “Электротяжмаша” из госпредприятия в акционерное общество

05.01 / До 2025 года интернет-ТВ будут смотреть 2 миллиарда человек

07.08 / Грозы, град и шквалы. ГСЧС предупредил о непогоде в ряде регионов Украины

14.07 / США возобновят выдачу виз

10.08 / Названы победители одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

19.10 / Азербайджан обвинил Армению в попытке атаковать стратегический нефтепровод

30.03 / Британия заступилась за «Белые каски» в СБ ООН

03.07 / В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19, заболеваемость – на уровне января

04.06 / МИД Германии о попытке самоубийства политзаключенного Лапытова: Это символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика