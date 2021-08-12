 

Жителей и гостей Ялты предупредили о возможности схода селей

12.08.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Штормовое предупреждение объявили в Ялте на четверг, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила мэр города Янина Павленко.

«Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий», – говорится в сообщении на странице Павленко в соцсети «Вконтакте».

Мэр города призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских. По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС.

Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Премьер Польши инициировал внеочередной саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

05.06 / Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

17.11 / Онищенко выступил за введение платных вытрезвителей

11.07 / Минивэн Volkswagen Viloran пользуется ажиотажным спросом в Китае

19.11 / Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19 до 95% в третьей фазе

09.05 / ARD – «сдерживание и вовлечение» — Байден пробует новую формулу взаимодействия с Россией

29.03 / Немцы винят в нехватке вакцины Еврокомиссию, а не Меркель

04.08 / ФК “Кривбасс”, который Зеленский поручил возродить Юзику, будет выступать во Второй лиге

15.06 / Армения осудила визит Алиева и Эрдогана в Шуши

11.09 / Украина и Румыния провели учения по стандартам НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика