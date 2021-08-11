 

Навальному предъявили обвинение по «сектантской статье» за создание ФБК

11.08.2021, 23:56, Разное
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Политику Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на личность и права жителей (ч. 2 ст. 239 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В релизе СК уточняется, что Навальный основал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*. С 2011 года политик руководил им совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и «иными лицами». «Деятельность фонда была сопряжена с побуждением жителей к совершению противоправных деяний», — утверждают следователи.

В сообщении СК также говорится о том, что Навальный, Волков и Жданов от имени ФБК призывали россиян к участию в январских акциях протеста. «При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения», — отмечают следователи.

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Кого и за что судили по экзотической 239-й статье УК, вмененной теперь Навальному и его соратникам?

О том, что СК в феврале возбудил в отношении Навального, Волкова и Жданова уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, стало известно только в конце апреля.

Часть 2 статьи 239 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет или принудительных работ на тот же срок, либо штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее по статье о создании объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК) судили главу российской ячейки международного религиозного объединения «Аум синрике» (запрещенной в РФ террористической организации) Михаила Устьянцева. В 2018 году суд приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима создателя «секты бога Кузи» Андрея Попова, признав его виновным по той же статье.

*Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агент

Источник: Новая газета



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