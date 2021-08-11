В Тернопольской области экс-мэра застали на чужом огороде. В полиции рассказали, как он это объяснил

“4 августа 2021 года, несмотря на дождь, ко мне на огород, который находится за городом возле бывшего локатора, приехал на автомобиле “Нива” непрошеный гость – бывший мэр города Черткова Вербицкий Михаил Владимирович. Он без моего ведома и согласия набрал себе лука 127 штук и вырвал несколько головок капусты”, – написал он.

Коцюбович также опубликовал фото, на котором зафиксирован приезд полиции.

https://www.facebook.com/shplinty/posts/4065177330276177

В полиции Тернопольской области подтвердили hromadske 11 августа, что такой вызов был.

“Имел место вызов на приусадебный участок вблизи районного центра Чертков. Действительно, на месте был человек, из его автомобиля изъяли лук и капусту. По его словам (его спрашивали на месте) это произошло по ошибке. Он свой или своих родственников земельный участок перепутал с тем, где он, собственно, вырвал лук”, ㅡ рассказал представитель ведомства Сергей Крета.

По его словам, лук и капусту отдали на экспертизу, чтобы выяснить сумму ущерба. От этого будет зависеть, открывать ли уголовное производство.

“Если сумма позволит – мы будем вносить в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – “ГОРДОН”). Если нет – будем привлекать его к административной ответственности”, – объяснил Крета.

Контекст:

Вербицкий был мэром Черткова с июля 2001 года по апрель 2006-го и с ноября 2010-го по ноябрь 2015-го.

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