Врач назвала возможный диагноз Лукашенко по его шатающейся походке

Врач терапевт оценила движения Александра Лукашенко на видео его масштабной пресс-конференции. Доктор поставила возможный диагноз президенту Белоруссии, охарактеризовав его общее состояние здоровья.

Накануне в Сети появилась видеозапись пресс-конференции Александра Лукашенко, которая была приурочена к годовщине его победе на президентских выборах. При этом кроме политических моментов, которые на мероприятии освещал лидер страны, многие обратили внимание и на его походку. Ситуацию изданию «Ридус» прокомментировала врач-терапевт, которая, однако, не пожелала раскрыть свои данные. По ее мнению, движения главы государства говорят о вероятно имеющемся у него заболевании.

Стоит отметить, что само общение с журналистами длилась рекордно долгое время, восемь с половиной часов. Именно это могло быть причиной необычной походки Александра Лукашенко. При том, что многие заговорили о возможно перенесенном президентом Белоруссии инсульте, терапевт не согласна с таким утверждением. Скорее всего, предполагает она, здоровье у лидера соседней страны идеальное, а не присущая ему ранее ригидность вызвана всего лишь затекшими во время долгого сидения конечностями.

При этом доктор подчеркнула, что давать диагноз по видео не входит в ее компетенцию. Однако увиденное ею в кадре исключает как шаткость после инсульта, так и слабость или головокружение. Нельзя говорить и о проблемах Александра Лукашенко с суставами или костными тканями.

Источник: www.ridus.ru