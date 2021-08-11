 

Поклонской пришлось заговорить по-японски

11.08.2021, 23:36, Новости дня
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Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская создала свою анимационную копию, которую назвала SORA, что в переводе с японского означает «небо».

«Тем временем мы с командой создали мою цифровую копию «Няш-Мяш» по имени SORA (в переводе с японского – небо). Первый выпуск NFT (non-fungible token) в стиле аниме посвящаем только что прошедшей Олимпиаде в Токио», – написала она в своем Facebook.

По словам Поклонской, ради реализации проекта ей пришлось заговорить на японском языке.

«Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке, и скажу, что мне очень понравилось! А дальше будет еще интереснее», – рассказала она.

Цифровая копия повторяет новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

«И тем самым подчеркиваю важность единства людей всего мира на пути к безопасной жизни человечества. А дальше будет еще интереснее», – заключила Поклонская.

Ранее Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу. 



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