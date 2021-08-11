 

Госдеп пообещал поддерживать контакты с лидерами белорусской оппозиции

11.08.2021, 23:36, Новости дня
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Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от места нахождения, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Глава пресс-службы Госдепартамента отметил, что власти Белоруссии «проинформировали США о введении новых ограничений на дипломатический и технический персонал американского посольства в Минске <…> с 1 сентября», передает ТАСС.

«Режим также отозвал свое согласие на то, чтобы принять Джули Фишер в качестве посла США в Белоруссии», – добавил Прайс, подчеркнув, что «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Белоруссией».

«Мы разочарованы текущим состоянием наших отношений с Белоруссией», – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Белоруссии, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», – подчеркнул Прайс.

Ранее в среду МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность американского посольства в Минске до пяти человек. МИД Белоруссии также отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом Соединенных Штатов в Минске.

В понедельник президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

В тот же день власти Великобритании объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Александром Лукашенко.



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