 

Мнение: Время подставных?

11.08.2021, 23:06, Разное
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Узнал, что Путин прилетал в Башкортостан на открытие завода.

К приезду Путина башкиры подготовились основательно: уложили новую дорогу, скосили траву, покрасили заборы, несколько дней отмывали асфальт вокруг завода….

Участников встречи с Путиным за две недели до мероприятия  увезли в санаторий «Березки» в Якты-Куле. Они там были на самоизоляции, чтобы Путина не заразить.

В день визита  Путина  завод стоял, станки и печи не работали…

А теперь выяснилось, что еще и рабочих завода подменили. На сотрудников администрации района…

В общем, президент общался с подставными рабочими…

Подробности здесь.

Задумался. Зачем они это делают? Из опасений, что настоящие рабочие могут задать вопросы, которые Путину могут не понравиться?

Но ведь сотни рабочих завода и тысячи жителей района и республики узнали, что на встречу с президентом отрядили подставных рабочих. Могут черт те что надумать, нафантазировать. Как бы у людей не появилась чудовищная мысль, что раз рабочие подставные, возможно, и Путина прислали ненастоящего, а подставного? Мол, время сейчас такое, время подставных?

Или я напрасно переживаю, такие шальные мысли народонаселению придти в голову не могут?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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