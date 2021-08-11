Мнение: Время подставных?
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Узнал, что Путин прилетал в Башкортостан на открытие завода.
К приезду Путина башкиры подготовились основательно: уложили новую дорогу, скосили траву, покрасили заборы, несколько дней отмывали асфальт вокруг завода….
Участников встречи с Путиным за две недели до мероприятия увезли в санаторий «Березки» в Якты-Куле. Они там были на самоизоляции, чтобы Путина не заразить.
В день визита Путина завод стоял, станки и печи не работали…
А теперь выяснилось, что еще и рабочих завода подменили. На сотрудников администрации района…
В общем, президент общался с подставными рабочими…
Подробности здесь.
Задумался. Зачем они это делают? Из опасений, что настоящие рабочие могут задать вопросы, которые Путину могут не понравиться?
Но ведь сотни рабочих завода и тысячи жителей района и республики узнали, что на встречу с президентом отрядили подставных рабочих. Могут черт те что надумать, нафантазировать. Как бы у людей не появилась чудовищная мысль, что раз рабочие подставные, возможно, и Путина прислали ненастоящего, а подставного? Мол, время сейчас такое, время подставных?
Или я напрасно переживаю, такие шальные мысли народонаселению придти в голову не могут?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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