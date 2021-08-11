Борис возвращается на царство

Избирком Петербурга все-таки зарегистрировал настоящего кандидата Вишневского на выборы. Допускали кандидата от «Яблока» те же люди, которые сначала его сняли.

ТИКу, пытавшемуся снять депутата с гонки, пришлось подчиниться. Как пытались его убрать из кампании девять членов комиссии из двенадцати, так теперь они же и зарегистрировали. Только один из тех, кто был прежде против, воздержался.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка»

Напомним, что вечером 4 августа петербургский территориальный избирком № 30 отказался регистрировать Бориса Вишневского как кандидата в депутаты Законодательного собрания VII созыва по одномандатному округу № 2 от партии «Яблоко». В этой длинной фразе важно всё, потому что претензия ТИКа сводилась именно к недоверию по поводу того, что «Яблоко» действительно выдвигает Вишневского (депутата с 10-летним стажем от этой партии) в этом округе и в этот орган. А причиной недоверия стал скверно, по мнению ТИКа, оформленный внутрипартийный документ — решение политкомитета «Яблока» о выдвижении кандидата. Формально, по закону, он вообще не требовался, уж зачем его Вишневский приложил — неизвестно. Во время заседания в Горизбиркоме периодически звучало слово «справочно». Но именно за него и зацепился ТИК, пытаясь вытолкнуть Вишневского с выборов хотя бы как одномандатника (в общегородском списке «Яблока» он уже был зарегистрирован, причем с тем же пакетом документов).

Во-первых, предъявлял ТИК претензию Вишневскому, пакет рекомендаций от партии не прошит нитками, а скреплен «обычным степлером». Этот способ так удивил председателя комиссии, что он забыл о требованиях в избирательном законе. Точнее, об отсутствии там требований относительно ниток и скрепок.

Во-вторых, в решении политкомитета не было указано количество членов партии, работающих там на постоянной основе. И наконец, девять из двенадцати членов территориальной комиссии не смогли понять из таблицы, где «Яблоко» перечисляло выдвинутых одномандатников, что округ «№ 2» — это их одномандатный округ № 2 для выборов в ЗакС VII созыва.

Вишневский подал жалобу в Горизбирком. Член ГИК Ольга Покровская в комментарии «Новой» говорила, что у кандидата практически стопроцентные шансы оспорить это решение, «если все будет происходить по закону».

Городская комиссия разбирала «дело Вишневского» 10 августа. И за четверть часа решение ТИКа отменили, признав незаконным.

В жалобе Вишневского был еще один пункт, там депутат просил городскую комиссию зарегистрировать его, используя собственные полномочия. Минуя ТИК. В этом ему отказали. И в округе должны были принять на его счет новое решение в течение пяти дней, «руководствуясь выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии». Проще говоря, ТИК уже обязан был принять у Вишневского партийную рекомендацию в том виде, как она представлена. Со скрепками, без подсчитанных по головам членов политкомитета, с табличкой на последней странице. И поскольку других оснований для снятия кандидата там не припасли, ему не оставалось ничего другого, кроме как зарегистрировать «неудобного» яблочника.

ТИК-30 назначил новое заседание на тот же день, через четыре часа. В 20:00 заседание началось, а в 20:10 Вишневский стал кандидатом-одномандатником.

За него комиссия проголосовала так же послушно, как неделю назад против него.

Только один член ТИК не выдержал, а точнее — воздержался.

Радость по поводу возвращения Вишневского в гонку в разговоре с «Новой» выразил один из его конкурентов — кандидат от конгломерата «Справедливая РФ — За правду» Ярослав Костров. Он объяснил, что не считает конкурентом Вишневского, «потому что «Яблоко» все в городе ненавидят».

Конкуренцию Борису Лазаревичу Вишневскому составят, помимо других кандидатов, два его почти полных тезки, один Иванович, другой Геннадьевич. Правда, тезками они, как рассказывала «Новая», стали совсем недавно, поменяв паспорта незадолго до регистрации в качестве кандидатов. Геннадьича еще недавно звали Алексеем Шмелевым. А Иваныч прежде звался Виктором Быковым, и о том, что он вдруг сменил имя с фамилией, не знали даже его близкие родственники. Он, кстати, тоже связан, хоть и опосредованно, с конгломератом «эсеров» и борцов «за правду»: некоторое время еще как Виктор Быков он работал помощником депутата ЗакСа Сергея Соловьева. Более того, как Быкова его выбирали в депутаты в муниципальном образовании № 78.

По какой-то причине ни одна парламентская партия не захотела дать «крышу» Иванычу с Геннадьичем, и им пришлось собирать подписи. Проверяя автографы сторонников «новых Вишневских», четверо членов комиссии обнаружили в стопках одинаковые листы, подписи шли в одинаковом порядке и вписаны были как будто одной ручкой, словно Иваныч и Геннадьич, вообще-то конкуренты на выборах, обходили избирателей, взявшись за руки. Кроме того, у Геннадьича в отпечатанных типографским способом листах почему-то поехала шапка — имя кандидата налезало на нижние строчки так, будто его неаккуратно впечатали в пустой лист позже на принтере.

Члены комиссии поговорили с одним из подписантов «за Вишневсого» и выяснили, что автограф у него сборщики просили совсем за другого кандидата. Конкретно — за Александра Ржаненкова, главу комитета по соцполитике Смольного, который идет по «Единой России» и подписи собирать вообще не должен. Вероятнее всего, он и не подозревал, что за него вообще кто-то эти подписи собирал. Александр Ржаненков как конкурент Вишневского и «Вишневских» пока вообще никак не заметен в этой кампании, но от него «заметности» и не ждут, много лет он работал чиновником и в публичной политике участвовать не привык.

Когда все эти подробности относительно «новых Вишневских» стали известны, возник вопрос, как же теперь комиссия будет их регистрировать. Оказалось — легко. Это у настоящего Бориса Вишневского были проблемы, а «дублей» приняли в команду кандидатов без сучка и задоринки: существенной порции брака в их подписях не нашли. Испортить им праздник может только недавнее уточнение Центризбиркома: кандидаты, сменившие паспортные данные перед началом кампании, должны будут указать в бюллетенях не только новые, но и прежние имена.

Кроме Вишневского, ТИКи в Петербурге сняли практически по тем же основаниям еще троих яблочников. У одного из них, Николая Громова, есть серьезные шансы опротестовать отказ: рабочая группа Горизбиркома уже рекомендовала ТИКу его зарегистрировать. Еще двум кандидатам — Любови Дюве и Илье Сиялову — отказано окончательно.

Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты»

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