 

“Умер от тяжких телесных повреждений”. В СИЗО Луцка скончался подозреваемый в убийстве жены и дочери

11.08.2021, 22:52, Новости дня
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“Смерть заключенного медики констатировали вчера вечером около 21.00. Кроме подозреваемого, в камере находилось еще четверо заключенных. […] Предварительно следов насильственной смерти обнаружено не было, но при вскрытии было установлено, что мужчина умер от нанесения тяжких телесных повреждений”, – сказали правоохранители.

По факту смерти арестованного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

О смерти 56-летней женщины и ее 22-летней дочери, тела которых нашли в многоэтажном доме в Луцке, полиция региона сообщала 20 июля. Правоохранители тогда сфотографировали и показали снимок топора.

Местное информагентство “Конкурент” пишет со ссылкой на собственные источники, что у подозреваемого в двойном убийстве Василия Пилипюка после смерти обнаружили, в частности, переломы ребер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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