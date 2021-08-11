Зеленский назначил послов Украины в трех странах по совместительству

Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству стал посол в Швейцарской Конфедерации Артем Рыбченко.

Также по совместительству послом Украины в Сан-Марино назначен посол в Италии Ярослав Мельник, а посол Украины в Испании Сергей Погорельцев – послом в Андорре.

Контекст:

Рыбченко был назначен послом Украины в Швейцарии в июне 2018 года.

Погорельцев был назначен новым послом Украины в Королевстве Испания в июле 2020 года.

В сентябре Зеленский назначил Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Италии.

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