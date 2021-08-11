 

Зеленский назначил послов Украины в трех странах по совместительству

11.08.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству стал посол в Швейцарской Конфедерации Артем Рыбченко.

Также по совместительству послом Украины в Сан-Марино назначен посол в Италии Ярослав Мельник, а посол Украины в Испании Сергей Погорельцев – послом в Андорре.

Контекст:

Рыбченко был назначен послом Украины в Швейцарии в июне 2018 года.

Погорельцев был назначен новым послом Украины в Королевстве Испания в июле 2020 года.

В сентябре Зеленский назначил Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Не всякая пчела долетит до Британии — Guardian о бизнесмене, который рискует потерять 15 миллионов пчёл после брексита

09.08 / Трамп подписал указы об оказании помощи американцам, пострадавшим от пандемии COVID-19

05.02 / Мировые продажи ноутбуков выросли на 70%

03.09 / Путин назвал экологические задачи для Севастополя

12.02 / Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото

19.06 / Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации

24.12 / В Украине разоблачили контрабанду брендовых товаров. Их ввезли под видом елок – Госбюро расследований

09.07 / В российском СИЗО у крымского татарина случился микроинсульт, его лицо парализовало – Денисова

06.05 / Жена ведущего СТБ стала участницей нового сезона “МастерШеф” на этом канале

17.01 / Число умерших краснокнижных журавлей в заповеднике “Аскания-Нова” выросло до 208. В администрации предполагают, что погибнет вся стая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика