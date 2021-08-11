Крищенко ушел с должности начальника полиции Киева из-за рабочих отношений с мэром Кличко – СМИ

“Причина не в том, что назначался он при [бывшем главе МВД Арсене] Авакове, не-а. Но просто у него как многолетнего руководителя столичной полиции сложились ровные рабочие отношения с мэром, – написала в Telegram шеф-редактор издания Соня Кошкина. – Но по нынешним временам это не ок. По нынешним временам тут нужен “свой”, кто бы Кличко активно не любил. Активно – в силу полномочий”.

Контекст:

О том, что Крищенко подал заявление об уходе в отставку, 5 августа написали сразу несколько украинских СМИ. По информации “Сегодня”, причина отставки – пенсия.

Спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис тогда назвала эти сообщения слухами. “Полиция Киева, в том числе начальник Андрей Крищенко, работают в штатном режиме”, – сказала она.

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой не позволил сепаратистам, взявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.

Пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом “За мужество” ІІІ степени.

С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.

13 июля 2021 года Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

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