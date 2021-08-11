“Крым не признал, торгует с Украиной”. Арестович считает эмоциями заявления Лукашенко

Лукашенко говорил о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом, о якобы переправке оружия и подготовке в Украине “боевиков” для действий на территории Беларуси, а также угрожал “поставить на колени” Украину вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи с этим ведущий на канале “Украина 24” задал Арестовичу вопрос, на стороне ли Путина Лукашенко.

“Нет, он маневрирует, Крым он не признал, он торгует с Украиной, пообещал нас поставить на колени, а потом сказал: “Ну, вообще-то, шесть миллиардов товарооборот, поэтому не будем горячиться”. Если речь идет о конкретной пресс-конференции, то много эмоций. Если речь о геополитической перспективе – пока он держит это, ему выгоднее как умному человеку находиться сейчас в состоянии, когда остается пространство для маневра”, – ответил он.

Арестович считает, что Украина для Лукашенко “может быть вспомогательной в переговорах с ЕС”.

“А маневр ему нужен, чтобы не быть окончательно поглощенным Путиным”, – объяснил советник главы Офиса президента Украины.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины “поступает огромное количество оружия”.

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины “дополнительной угрозой” и обвинил власти страны в проведении “политики конфронтации”.

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