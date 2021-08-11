 

Jaguar F-Pace получил новую эксклюзивную версию в России

11.08.2021, 22:50, Новости дня
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Британская марка Jaguar представила модернизированный F-Pace 2022 модельного года в уникальной версии R-Dynamic Black.

Для отечественного рынка предложат модификацию с 2-литровым бензиновым двигателем на 249 л.с. мощности. Вместе с тем автомобиль отличается темными оттенками деталей кузова и салона. Кроме того, автомобиль имеет 20-дюймовые диски , яркие суппорты и тонированные стекла. Новая версия R-Dynamic Black имеет более качественные элементы салона.

Автомобиль получил продвинутую мультимедийную систему, адаптивный круиз-контроль, а также климат-контроль. Изначально модель продавалась в версии с 2-3-литровыми агрегатами на 199 и 300 л.с. мощности соответственно.



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