Компания Mitsubishi представит новый электрокроссовер Airtrek

Опубликованы фотографии нового электрического кроссовера Mitsubishi Airtrek.

Данный автомобиль выполнен на основе китайской модели GAC Aion V. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится до конца нынешнего года. Вместе с тем автомобиль получит увеличенные габариты для просторного салона. Известно, что под капотом установили электрический агрегат с отдачей 184 л.с.

Достоинством электрокара указали увеличенный запас хода до 600 километров. Покупателям будут доступны несколько версий с аккумулятором на 60 и 80 кВт/ч. Пока производитель не озвучивает остальные характеристики и особенности модели до официального выхода. Цена и комплектации кроссовера пока не сообщаются.