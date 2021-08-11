 

Компания Mitsubishi представит новый электрокроссовер Airtrek

11.08.2021, 22:50, Новости дня
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Опубликованы фотографии нового электрического кроссовера Mitsubishi Airtrek.

Данный автомобиль выполнен на основе китайской модели GAC Aion V. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится до конца нынешнего года. Вместе с тем автомобиль получит увеличенные габариты для просторного салона. Известно, что под капотом установили электрический агрегат с отдачей 184 л.с.

Достоинством электрокара указали увеличенный запас хода до 600 километров. Покупателям будут доступны несколько версий с аккумулятором на 60 и 80 кВт/ч. Пока производитель не озвучивает остальные характеристики и особенности модели до официального выхода. Цена и комплектации кроссовера пока не сообщаются.



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