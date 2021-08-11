Появились снимки нового электрокара Audi Q5 e-tron

Рассекречены фотографии нового электрического кроссовера Audi Q5 e-tron.

Данный автомобиль по техническим параметрам напоминает актуальное исполнение Volkswagen ID.6. Покупателям будут доступны три комплектации, отличающиеся функционалом, а также мощностью электрической установки. Новый паркетник получит 180-сильный агрегат уже в базовом исполнении. Кроме того, разгон до 100 км в час составит 9,3 секунды.

В максимальной модификации электрический паркетник уже выдает 300 л.с. мощности. С учетом улучшенной производительности динамика разгона до сотни составит 6,6 секунд. Остальные технические параметры модели пока не сообщаются публике и будут озвучены ближе к дате официальной презентации автомобиля.