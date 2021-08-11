 

Санду заявила о настрое Молдавии на конструктивный диалог с Россией

11.08.2021, 22:42, Новости дня
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Молдавия настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию проблемы Приднестровья, сообщила президент Молдавии Майя Санду по итогам переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны», – написала Санду в своем Telegram-канале.

По ее словам, молдавская сторона подтвердила твердое намерение возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно признанных границах.

Глава республики отметила, что у Молдавии и РФ обширная двусторонняя повестка и много тем, представляющих взаимный интерес для двух стран и их граждан. «Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами», – заключила она.

Козак в среду в рамках рабочего визита в Кишинев встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

После переговоров Козак заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но РФ готова помочь. В свою очередь Майя Санду заверила Россию, что блокады Приднестровья не будет. Кроме того, РФ и Молдавия договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам.



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