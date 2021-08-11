Байден объяснил рост инфляции в США влиянием пандемии на экономику

Рост цен в Соединенных Штатах сойдет на нет по мере восстановления экономики страны после вызванного пандемией кризиса, сообщил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«По мнению наших экспертов и крупных независимых аналитиков, <…> скачки цен будут сокращаться по мере оздоровления нашей экономики. Опубликованный сегодня [в среду] отчет о потребительских ценах указывает на это направление. Мы будем внимательно следить за инфляцией каждый месяц и доверять ФРС (Федеральной резервной системе, выполняющей функции центрального банка страны) в принятии соответствующих мер, если и когда это будет необходимо», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Количество рабочих мест увеличилось, а ежемесячный рост цен снизился. Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается», – утверждает 46-й президент США.

По данным министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в июля остался на уровне 5,4%. При этом за последние 12 месяцев цены на потребительские товары в США, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 4,3%, что немного ниже зафиксированного в июне роста аналогичных показателей.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США заставили расти цены по всему миру.