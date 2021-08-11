 

Нософобия 21 века – Личное мнение

11.08.2021, 22:22, Разное
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Из всех трендов инстаграмной реальности больше всего меня настораживает тренд на безносость.


Фото: Соцсети

К примеру, гОленька Бузова, видимо, настолько ненавидит свой нос, что пользуется фильтрами, которые его тупо стирают.

Впрочем, эта только в виртуале от носа избавляется. Выглядит, конечно, пугающе, но хотя бы в реале у Бузовой нос есть.

Возьмём Анастасию Тиматеву, ранее известную как графиня Решёткина-Балконская.

Эта, как мне кажется, покромсала нос настолько, что лично мне напоминает Майкла Джексона в последние годы его жизни.


Фото: Соцсети

Как они через такие микроскопические сопелки, в принципе, дышат? И что в этих сопелках красивого? Лично я не понимаю.


Фото: Соцсети

Не подумайте: я — совершенно не против очаровательных женских носиков — аккуратных, чуть вздёрнутых. Мне они на некоторых лицах очень нравятся. Но с таким носом нужно только родиться. Его нельзя купить у хирурга за деньги так, чтобы никто этой покупки не заметил.

Я ещё не видела ни одного переделанного женского носа, который бы не выдавал работу пластического хирурга.

У женщины с переделанным носом все комплексы читаются на лице.

Эти комплексы всегда прорываются наружу в виде истерик, распавшихся браков, сломанных судеб.

Даже Анджелину Джоли переделанный нос не сделал счастливой: актриса из неё — никакая, режиссёра тоже не получилось, нормального мужика довела истериками и претензиями до того, что сбежал.

Обратите внимание на всех известных вам инстаграмных писечек: у тех, кто отчекрыжил себе нос, не складывается ни карьера, ни личная жизнь.

О чём это говорит? Неприятие своего носа — это неприятие себя.

А человек, который не может себя принять и полюбить, так и будет жить в вечной погоне за счастьем, но никогда его не догонит.

И это — трагедия: и той, кто не может, и тех, кто её окружают.

Как вы к себе относитесь? Какие чувства и эмоции у себя вызываете?

За откровенные ответы буду признательна.

Источник: Лена Миро



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