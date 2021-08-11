 

Мнение: Почему я жалею Аркашу…

11.08.2021, 22:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бумажная версия «Новой газеты» сегодня вышла с такой обложкой, анонсирующей очень  точный  текст Владимира Мозгового о том, почему совместное фото двух выдающихся спортсменок из Россиии и Украины вызвало огромный скандал.

На фотографию на обложке «Новой» и текст обиделся Бабченко и наистерил в своем журнале кучу гадостей (ссылку не даю, ибо нефиг).

Мне вот интересно, какое дело Аркаше до Украины, а тем более до России? Из России он сбежал, из Украины просто уехал, в Израиле осесть не получилось… Никак не может Аркадий найти себе новую родину, и начать новую жизнь – счастливую и прекрасную? Может поэтому и истерит? Поэтому и обижен на всех и каждого?

Жалко мне Аркашу…

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / Назначен новый глава Пенсионного фонда России

29.11 / Мнение: ЧБД. Подъем на смех

09.08 / «Шок» автократов, «единение элит» в Казахстане и «продающая» страхи Россия

31.07 / Мнение: В конфликте с Лукашенко Запад дает сигнал поддержки России

22.11 / Уфолог обнаружил «египетскую» пирамиду на Луне

28.04 / Почему интернет-магазины победили гипермаркеты?

17.01 / Мнение: Навальный, который никому неинтересен, летит в Москву…

30.03 / Полиция возбудила дело о реабилитации нацизма из-за надписи «Володин – ахтунг» на стене Госдумы

22.10 / В столице стартовал фестиваль “Таврида АРТ Moscow”

04.12 / Татьяна Брухунова показала редкое фото с Евгением Петросяном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика