Мнение: Почему я жалею Аркашу…

Бумажная версия «Новой газеты» сегодня вышла с такой обложкой, анонсирующей очень точный текст Владимира Мозгового о том, почему совместное фото двух выдающихся спортсменок из Россиии и Украины вызвало огромный скандал.

На фотографию на обложке «Новой» и текст обиделся Бабченко и наистерил в своем журнале кучу гадостей (ссылку не даю, ибо нефиг).

Мне вот интересно, какое дело Аркаше до Украины, а тем более до России? Из России он сбежал, из Украины просто уехал, в Израиле осесть не получилось… Никак не может Аркадий найти себе новую родину, и начать новую жизнь – счастливую и прекрасную? Может поэтому и истерит? Поэтому и обижен на всех и каждого?

Жалко мне Аркашу…

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