 

Неизвестные убили десятки оленей в Красноярском крае

11.08.2021, 22:08, Разное
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Возбуждено дело о незаконной охоте.

В окрестностях села Хатанга Красноярского края обнаружили десятки трупов северных оленей, еще десятки ранены. Неизвестные расстреляли животных в ночь на 3 августа. Об этом сообщает издание ngs24.ru со ссылкой на местного инспектора охотнадзора Александра Беляева.

В полиции установили 56 погибших особей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 258 УК). Сейчас силовики ищут причастных к незаконной охоте и гибели животных.

Фото: хатанга.рф

По данным местных СМИ, олени совершали миграционный переход с Таймыра в Эвенкию, и их путь пролегал около села Хатанга. Тела мертвых оленей разных возрастов остались лежать нетронутыми на протяжении спуска от поселка до берега реки Казачья. Местные охотники считают, что оленей расстреляли браконьеры «из спортивного интереса».

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Дикий северный олень стремительно исчезает в арктической зоне России. Случаи массового браконьерства в районе села Хатанга Красноярского края происходили в 2017 году. Тогда, по подсчетам специалистов, было уничтожено около 20 тысяч оленей. В этом году около 70 тысяч оленей осуществляют сезонный миграционный переход к местам зимовки.

Источник: Новая газета



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