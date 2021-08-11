Звезда “Секса в большом городе” Джон Уилли Гарсон о Михаиле Барышникове: “Он слишком русский”

В то время как на Манхэттене полным ходом идут съемки сиквела сериала “Секс в большом городе”, актеры, зайдествованные в продолжении культового телешоу, начали активно давать интервью. Так, первым из каста сериала “История продолжается…” заговорил актер Уилли Гарсон. 57-летний исполнитель роли Стэнфорда Блэтча в беседе с Us Weekly неожиданно ответил на вопрос о том, с кем из коллег по сериалу ему было общаться тяжелее всего. Таким человеком оказался советский и американский артист балета Михаил Барышников, сыгравший в сериале Александра Петровского, возлюбленного Кэрри Брэдшоу.

Я не русский, поэтому нам было сложно завязать разговор с Михаилом. Не потому, что он плохой или злой – он просто слишком русский, – сказал Уилли.

Актер уточнил, что Михаил – не плохой человек, просто между ними был как языковой, так и культурный барьер, и привел в качестве примера один из диалогов между ними:

Я спросил: “Миша, что ты делал прошлой ночью?» и он буквально ответил: “Ужинал”. И на этом наш разговор был окончен. У него совершенно другой образ и стиль жизни… Я в шутку сказал ему: “Ну, а я ходил в “Студию 54” и принимал кокаин у Грейс Джонс вчера вечером. Так что у меня была лучшая ночь”… Хотя на самом деле я никогда этого не делал.

Марио Кантоне, Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках в Нью-Йорке, июль 2021 года

Выдающийся балетмейстер, руководитель American Ballet Theatre, номинант на премии “Оскар” и “Золотой глобус”, ресторатор и коллекционер Михаил Барышников уехал из СССР в 1974 году. В США танцор не только продолжил карьеру на сцене, но и развил в себе и другие таланты, в том числе актерский.

В кино Барышников чаще всего исполнял роль самого себя или “загадочного русского”. В шестом (и последнем) сезоне сериала “Секс в большом городе” он сыграл вторую. Его персонаж, художник Александр Петровский встречается с Кэрри и предлагает переехать с ним в Париж. Кстати, ресторан “Русский самовр”, в котором проходит их первое свидание, реален, к тому же на тот момент он являлся его совладельцем.

Александр Петровский и Сара Джессика Паркер в “Сексе в большом городе”

Напомним, что 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.

В конце июля в сеть попали первые кадры главных героев сериала, в том числе мужей Шарлотты и Миранды, а также гей-пары Стэнфорда и Энтони. К тому же мы впервые увидели, какими выросли дети Шарлотты и Миранды. В первых числах августа к съемкам в сериале приступил Крис Нот, исполнитель роли Мистера Бига (Джона Престона), а также бывшая “идеальная” жена Престона Наташа, которая появилась на площадке несколькими днями ранее.

Как выглядят и чем занимаются актеры культового сериала конца 90-х – начала нулевых, можно посмотреть здесь.