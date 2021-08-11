 

На должность тренера сборной Украины по футболу рассматривают кандидатуру не только Реброва – журналист

11.08.2021, 21:58, Новости дня
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“В приоритете на пост тренера является Ребров, после него идет Петраков. Но все будут решать во вторник, 17 августа”, – сказал он.

В Twitter Бурбас объяснил, почему решение о новом тренере сборной Украинская ассоциация футбола (УАФ) примет на следующей неделе.

“Исполкома УАФ относительно нового тренера сборной завтра не будет. Все сместили. Теперь на следующий вторник. У Реброва сегодня финальные переговоры. Ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по разрыву контракта – комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать назад”, – написал журналист.

Виконкому УАФ щодо нового тренера збірної завтра не буде. Все змістили. Тепер на наступний вівторок. У Реброва сьогодні фінальні перемовини. Ні про які відступні мови немає. Одна з перепон щодо розриву контракту – комісійні, які отримали агенти і не мають бажання повертати назад.

— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021

Контекст:

Петраков в 2019 году возглавлял сборную U-20, которая стала чемпионом мира.

1 августа о завершении контракта с УАФ заявил тренер украинской сборной Андрей Шевченко, он подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Вероятными кандидатами на вакантную должность называли 47-летнего Реброва, который в июне подписал контракт с клубом “Аль-Айн” из Объединенных Арабских Эмиратов, и 70-летнего Мирона Маркевича, который возглавляет комитет национальных сборных команд.

11 августа Бурбас сообщил, что УАФ отказалась от предложений 57-летнего Юргена Клинсмана из Германии и 65-летнего Джанни Де Бьязи из Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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