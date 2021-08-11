 

Профессор объяснил, почему люди не заболевают COVID-19 при контакте с больными

11.08.2021, 21:54, Разное
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По словам профессора Петра Чумакова, при прямом контакте с больными COVID-19 пациентами могут заразиться не все люди. Глава лаборатории пролиферации клеток при Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта объяснил, почему так происходит.
Некоторые люди могут отличаться индивидуальной невосприимчивостью к инфекциям. Петр Чумаков рассказал, что такие пациенты могли ранее перенести простуду или грипп, которые были вызваны альфа-коронавирусами. По своей структуре они напоминают COVID-19, поэтому мог случиться иммунологический перекрест. В результате вирус мог протекать без симптомов или человек вовсе стал к нему не восприимчив. Кроме этого, существуют такое понятие, как особенности интерфероновой системы. Это своеобразный врожденный иммунитет, приводящий к тому, что люди становятся менее восприимчивыми к различного рода инфекциями, среди которых и коронавирус.

Однако при сильной дозе вируса иммунная система может не справиться. У тех пациентов, которые имеют большое количество биохимических маркеров, восприимчивость к COVID-19 не так ярко выражена.

Источник: ura.news



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