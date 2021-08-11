Зеленский уволил главу Харьковской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации и назначил на ее место Скакуна Александра Евгеньевича, соответствующие указы обнародованы на официальном сайте офиса главы государства.

«Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации, документ также опубликован на сайте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу.