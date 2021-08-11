Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом и легковушками в Москве
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На востоке Москвы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями были госпитализированы четыре человека, информирует столичный департамент транспорта.
«По уточненным данным, в автомобилях пострадало 4 человека, они госпитализированы в городские больницы», – говорится в Telegram-канале дептранса.
Чуть раньше в дептрансе сообщили, что «около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома № 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом… Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД».
Ранее в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье погиб один человек, еще трое госпитализированы.
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