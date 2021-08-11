 

Как не допустить дальнейших мутаций коронавируса – ответила инфекционист Пшеничная в эфире общества “Знание”

11.08.2021, 21:46, Разное
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Во время беседы Наталья Пшеничная рассказала, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в начале прошлого года. По словам специалиста, в России подготовка к борьбе с ковидом началась тогда, когда в стране еще не было зараженных. Российские специалисты выезжали в Китай и Италию, где была эпидемия, и вместе с зарубежными коллегами оценивали обстановку.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что тогда медики поняли, насколько коронавирусная инфекция опасна. Опыт, который получили российские специалисты в Китае, помог подготовке профилактических мероприятий и послужил разработке рекомендаций ВОЗ по противодействию инфекции, подчеркнула она.

Пшеничная также заметила, что ограничения, введенные из-за стремительного распространения коронавируса (соблюдение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок), снизили количество респираторных и кишечных инфекций.

Также инфекционист заявила, что в настоящий момент ситуация с заболеваемостью ковидом в России относительно стабильная, однако она может измениться в любой момент из-за появления нового штамма. Чтобы не допустить дальнейших мутаций, необходимо вакцинироваться, считает эксперт.

“Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций ниже. Нужно вакцинироваться через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Это требование обусловлено тем, что в популяции распространяются разные штаммы, и количества имеющихся антител может быть достаточно для одного штамма и недостаточно для другого”, – сказала Пшеничная.

Беседа с Натальей Пшеничной прошла в рамках просветительской кампании “Разберемся в вакцинах вместе”, организованной российским обществом “Знание” совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации.



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