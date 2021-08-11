 

Мнение: Падение Файзабада и капитуляция в Кундузе

11.08.2021, 21:38, Разное
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Дорожный автоинспектор Талибана в Кундузе.

За последние часы в Афганистане пала столица провинции Бадахшан, город Файзабад.
Его захват талибами произошел без больших боев. Местные военные и полиция либо бежали из города, либо разошлись, либо сдались талибам.
Кроме того, сегодня капитулировали армейские части удерживавшие аэропорт Кундуза после захвата Талибаном самого Кундуза. Помимо прочего талибы захватили в аэропорту Кундуза несколько десятков единиц различной техники, которую военные при капитуляции передали талибам. За последние 2 дня в Кундузе в плен сдалось уже несколько сотен солдат, полицейских и ополченцев.
Таким образом, на севере Афганистана Талибану осталось захватить только Мазари-Шариф, куда сегодня для организации сопротивления прибыл маршал Дустум.
Шойгу вечера заявил, что Талибан контролирует всю границу с Таджикистаном и Узбекистаном.
Север пал.

Капитуляция в аэропорту Кундуза.

Файзабад.


Боевики зашли в город ночью без сопротивления.


Утром на городском митинге талибы убеждали население, что все будет хорошо и они наведут тут порядок.

Источник: Colonel Cassad



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