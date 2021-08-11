 

Когда гопницы стали красивыми – Личное мнение

11.08.2021, 21:28, Разное
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Увидела в одном из телеграм-каналов фоточки из прошлого Ксении Бурды (не спрашивайте, кто это: неважно).

Как вам такое «было и стало»?


Фото: Соцсети

Теперь я поняла, что почему именно так странно себя ведут все эти вусмерть переделанные бабы.

Мне, как женщине, которая родилась с хорошими чертами лица, было непонятно, почему симпатичные с виду женщины ведут себя как закомплексованные колхозницы.

Ты же симпатичная. Расслабься. К чему все эти губы «куриной жопой» и постоянно откляченная жопа, словно доказывающая миру, что её можно трахать? 

Дело в том, что изрубленные скальпелями пластических хирургов матрёшки так и остались в глубине души жуткими страшилами. Носяры отпилили, губы надули, брови нарисовали, а в сознании ничего не изменилось.  

Да, стала лучше, но в голове-то — по-прежнему слева.


Фото: Соцсети

Породы нет. Воспитания нет. Лицо привела в порядок, а менталитет — гопницы из подъезда, отирающейся о дверь писей.

https://t.me/lenamiro/9443

Вообще, конечно, неприятно, когда беспородные, страшные девки пытаются пролезть в наш стан красивых и симпатичных от природы женщин, пришив космы, надув губы и отпилив свои ужасающие носы. Просто неприятно.

Я что в 14 лет была хорошей, что в 40.


Фото: Мои

Волосы — свои, черты лица — свои. Отсюда — и спокойная уверенность в собственной привлекательности, и интересы, вокруг неё не закрученные.  

А эти прожили всю жизнь страшилами, намутили на пластику и теперь нарадоваться не могут: надо же — волосики из ниоткуда появились, и носина изчез. 

Тьфу, а не бабы.

Как относитесь к пластической хирургии? Считаете переделанных женщин по-настоящему красивыми?

  

Источник: Лена Миро



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