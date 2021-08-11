Когда гопницы стали красивыми – Личное мнение
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Увидела в одном из телеграм-каналов фоточки из прошлого Ксении Бурды (не спрашивайте, кто это: неважно).
Как вам такое «было и стало»?
Фото: Соцсети
Теперь я поняла, что почему именно так странно себя ведут все эти вусмерть переделанные бабы.
Мне, как женщине, которая родилась с хорошими чертами лица, было непонятно, почему симпатичные с виду женщины ведут себя как закомплексованные колхозницы.
Ты же симпатичная. Расслабься. К чему все эти губы «куриной жопой» и постоянно откляченная жопа, словно доказывающая миру, что её можно трахать?
Дело в том, что изрубленные скальпелями пластических хирургов матрёшки так и остались в глубине души жуткими страшилами. Носяры отпилили, губы надули, брови нарисовали, а в сознании ничего не изменилось.
Да, стала лучше, но в голове-то — по-прежнему слева.
Фото: Соцсети
Породы нет. Воспитания нет. Лицо привела в порядок, а менталитет — гопницы из подъезда, отирающейся о дверь писей.
https://t.me/lenamiro/9443
Вообще, конечно, неприятно, когда беспородные, страшные девки пытаются пролезть в наш стан красивых и симпатичных от природы женщин, пришив космы, надув губы и отпилив свои ужасающие носы. Просто неприятно.
Я что в 14 лет была хорошей, что в 40.
Фото: Мои
Волосы — свои, черты лица — свои. Отсюда — и спокойная уверенность в собственной привлекательности, и интересы, вокруг неё не закрученные.
А эти прожили всю жизнь страшилами, намутили на пластику и теперь нарадоваться не могут: надо же — волосики из ниоткуда появились, и носина изчез.
Тьфу, а не бабы.
Как относитесь к пластической хирургии? Считаете переделанных женщин по-настоящему красивыми?
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Источник: Лена Миро
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