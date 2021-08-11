«Фольсификаторы» и патриоты

Кто претендует на попадание в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Александр Салаев. Фото из соцсетей

После десятилетнего перерыва готовится вернуться в Законодательное собрание Петербурга герой ситкома «Я участник фольсификации выборов-2011» Александр Салаев. Первый депутат городского парламента, которому пришлось покинуть даже эту работу из-за обвинений в прогулах.

Еще в июне жители спального района Купчино стали видеть в лифтах и на автобусных остановках плакат с солидным и чуть мечтательным мужчиной, подписанным — «Александр Салаев». Со стены лифта, с фонарного столба на улице он смотрит как бы вдаль, в будущее. Даже не будь тут же слогана, наш человек наверняка сразу бы догадался, что дело пахнет выборами. До выборов было еще далеко, но и одежда на мечтателе уже не по-летнему теплая, его пальто и шарф больше подходят середине сентября. Непонятный слоган сообщал прохожему, что «дела сильнее слов». Что за дела — можно лишь гадать.

Вот если бы плакаты висели в другом районе Петербурга, в Колпине, там бы вопросов о делах симпатяги в шарфе не возникло. Кто помнит предвыборную кампанию десять лет назад, могли бы долго веселиться, разглядывая старого знакомого. Но вряд ли экс-депутат Законодательного собрания Петербурга, член «Единой России» с 20-летним стажем, бывший помощник депутата Госдумы Владислава Резника Александр Салаев рискнет еще когда-нибудь баллотироваться в родном Колпине.

И вот 29 июля этого года территориальный избирком в одномандатном округе № 15 зарегистрировал Салаева кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

«Проголосовал я в 12 участках»

Помните «карусели», о которых много писали и говорили во время избирательной кампании 2011 года? Уже после голосования, когда Салаев, набрав 55% голосов, приступал к исполнению депутатских обязанностей, группа студентов обратилась к нему с ворохом писем: молодые люди жаловались, что им не заплатили за 12- и 13-кратные «карусели». Студенты рассказывали, как стали «участниками фольсификаций», подписывались подлинными именами и не скрывали негодования.

«…Я взял и красной ручкой проголосовал за ВАС — депутата САЛАЕВА А. Р. (орфография и пунктуация оригинала здесь и далее сохранены. — Ред.). Далее гуляя по улице Тверской мы заходи в другие избирательные участки и голосовали за ВАС и ЕдРо, опять же красной ручкой. Последний участок был на улице Южная, где мы благополучно проголосовали и сели в автобус подождав его минут 5. Далее мы приехали в Понтонный в районе 17 часов, где проголосовали 2 раза… Приехав в Рыбацкое я с удивлением для себя обнаружил, что деньги, которые должен был я получить, а изначально мы договаривались на 6400 рублей, я не получу, а получу 1200, так как проголосовал 12 раз, а не 32 раза как было оговорено изначально. Во-вторых, даже 1200 я не получил…»

Агитационный плакат Александра Салаева. Фото из соцсетей

Писем примерно такого содержания в распоряжении «Новой» были десятки. Молодые люди жаловались, что испытали не только физические (дождь, холод, многочасовое ожидание автобуса для переезда с одного участка на другой, необходимость покупать пиццу за свой счет), но и моральные страдания. Усугубившиеся отсутствием обещанных денег.

«Общее количество голосов, которое я отдала за вашу «честную» кандидатуру несоизмеримо с тем, что я могла по закону: 12 раз. Я была на множестве уиков, везде испытывала огромный дискомфорт, поскольку обманывала всех: и обычных людей, которые голосовали честно, и полицию, которая дежурила, и наблюдателей, которые должны были проследить за честностью выборов… Наше вознаграждение за огромный риск, на который мы шли, должно было составить 6400 рублей. Но на деле денег мы все еще не получили.

Просто подумайте о своей наглости и алчности, как вы вообще смеете так поступать?»

«Если честно, я лишний раз разочаровалась в нашем правительстве. Все об этом знают, вы обманываете народ, но что вы обманываете и тех, кто на вас работает — это просто удивительно. Подумайте о том, что мы видели. Теперь мы знаем, как работает данная система, как на самом деле побеждают наши депутаты».

«Проголосовал я лично в 12 участках, которые находились в Колпино и Понтонном, но если бы не было задержек транспорта я смог бы сделать больше… Для таких как я, сумма 6400 рублей достаточно внушительная… Приехав обратно на рыбацкое денег мы не получили… Ждать я больше не могу, поэтому обращаюсь лично к Вам, Салаев А.Р.: «Отдайте мне мои «честно» заработанные деньги!!!»

«Требую бабло за мою работу. Как и было нужно приехал в гребаные 7 утра на Рыбацкое — все стояли на улице и мерзли, потому что организация в жопе!!!! Извените, но каково хера нас собирали в 7??? Вы наверника над нами поиздевались!!!!!!! Машины пришли только в 11 утра!!!! Мы свою работу выполнили — проголосовав 12. Это уголовное дело!!! И всего за 6400, вы даже этих денег заплатить не можите».

«Ради Салаева Александра Рафиковича мы нарушали закон и голосовали большее количество раз, чем должны были. Но каким образом нас отблагодарили за этот обман? Нам пришлось испытывать огромные неудобства из-за отсутствия транспорта и возможного риска задержания полицией. Мы должны были получить в итоге 6400 рублей, и это соразмерная плата за проделанную нами работу, за наше потраченное время».

Ну и так далее. Письма студентов «Новая» тогда публиковала с разрешения авторов. Вдруг прозревшие молодые люди говорили, что осознали, в какое омерзительное дело их втянули совершенно бесплатно, и предоставляли доказательства. Газета обращалась в Следственный комитет с просьбой провести проверку. Сам депутат объяснял, что студенты на него наговаривают, что они «напились пива» и вообще скоро свои заявления отзовут, а «Новая» даст опровержение. Публично студенты заявлений не отзывали, опровержений от нас никто не потребовал, но и СК нарушений не нашел.

Небо в Испании

Расчеты показывали, что юные энтузиасты голосования принесли тогда Салаеву почти тысячу голосов, то есть пóтом и, можно сказать, кровью добыли ему место в ЗакСе. И как же распорядился он оказанным доверием избирателей?

Такое увлекательное начало второго депутатского срока Салаева, конечно, заинтересовало прессу. Парламентские корреспонденты в Петербурге шли в ЗакС «на Салаева». И что же они там видели? Ничего: депутат Салаев блистал отсутствием. На каждом заседании кто-нибудь обязательно спрашивал спикера, где же Салаев. Тот оказывался все время где-то, а когда у спикера иссякла фантазия, Салаев был в перманентном отпуске. К концу первого года диалог на эту тему в зале заседаний неизменно заканчивался бурным и продолжительным хохотом. Говорили, что у Салаева имеется домик в Испании, он живет себе там не тужит, а законодательную работу в гробу он видал. Наконец, к делу собрались привлечь прокуратуру Петербурга, но в декабре 2013 года Салаев объявился на рабочем месте — и сам написал заявление о сложении полномочий.

На этой временнóй отметке Салаев пропал из виду. На его странице в фейсбуке перестали появляться даже редкие поздравления с праздниками, которыми он иногда баловал избирателя. В апреле 2015-го он писал о «небе в Испании», о том, как это прекрасно — «когда из Петербурга приезжаешь за Пиренеи».

Прошло десять лет. И вот Александр Салаев вернулся.

Наука родину любить

В новом для себя округе Салаев стал первым зарегистрированным самовыдвиженцем. Нужное количество подписей (4799) он собрал в рекордный срок и с запасом. Комиссия не нашла в них существенного брака.

По данным Горизбиркома, доход, задекларированный Салаевым при регистрации, составляет 54 миллиона рублей. На 11 счетах у него хранятся 199,78 миллиона рублей, в собственности имеются два земельных участка в Петербурге и Ленобласти, 3,69 тысячи квадратных метра коммерческой недвижимости, два автомобиля — Lexus и жигули, доли в пяти компаниях. В частности, на четверть ему принадлежит благотворительный фонд «Салаев», о котором скромно упоминалось в тех самых плакатах с пальто и шарфом.

Кроме того, ему принадлежат половина земельного участка и полдома в Барселоне.

Из официальной биографии Салаева известно, что он родился в 1974 году в поселке под Колпино, после школы поступил на факультет экономики Ленинградского финансово-экономического института, а уже через год «открыл частное предприятие». По информации «Новой», это был бильярдный клуб. Позже на месте этого клуба (и с тем же ИНН) возник универсам «Диана», которым Салаев владеет по сей день.

Этот универсам Салаев назвал своим местом работы, регистрируясь в избиркоме, он там финансовый консультант. На фонарных столбах и автобусных остановках в Купчине он выступает как создатель благотворительного фонда имени себя. Фонд «Салаев» он учредил в 1999 году, то есть ему не было тридцати, когда он занялся благотворительностью. Правда, в Сети «Новой» не удалось найти данных о его благотворительной активности.

ТЦ «Универсам Диана» в Купчино. Фото: spb.arendator.ru

Но если изучать активность кандидата по соцсетям и его персональному сайту, то везде он представляется как президент НП «Институт экономики и законодательства».

На сайте упомянутого института сказано, что учрежден он в 2008 году по инициативе Правительства РФ», а сфера его деятельности — ни много ни мало «разработка рекомендаций по совершенствованию экономической политики государства». В разделе «Проекты» можно ознакомиться с рекомендациями, которые уже, видимо, даны правительству РФ. Так, в 2016–2017 годах институт разрабатывал проект под названием «Методология и методика формирования системы патриотического воспитания граждан: мировой и российский опыт». На этот институт в 2015-м получил президентский грант — 4 миллиона рублей.

Никакого правительства в составе учредителей этой структуры, конечно, нет. Учреждена она двумя организациями, за которыми мы по короткой цепочке находим трех депутатов Госдумы от «Единой России» и одного видного единоросса — главу пресс-службы «Транснефти». Результатом освоения 4 миллионов, выделенных на методику обучения патриотизму, стала, как сказано на сайте института, «Концепция совершенствования системы патриотического воспитания жителей в Российской Федерации».

Александр Салаев действительно указан на сайте института как его президент. Правда, это на втором его сайте. Первый, зарегистрированный в 2012 году на юрлицо (сам институт), отключен за неуплату. В архивах интернета можно найти уцелевшие страницы того сайта, и еще в 2018 году в составе руководства института не было Салаева. Там вообще не было должности «президента института».

Тем не менее к разработке патриотической концепции за 4 миллиона рублей звезда выборов 2011 года отношение, видимо, все-таки имеет. В 2015 году, когда институту выделялся грант на обучение патриотизму, Салаев находился, судя по его страничке в фейсбуке, в Испании. Оттуда, наверное, особенно хорошо учить соотечественников любви к далекой родине. В октябре 2015-го он написал в фейсбуке и в ЖЖ (орфография и пунктуация сохранены): «В последнее время совсем не находится сил для того, чтобы регулярно, как прежде, появляться в социальных сетях, — сетовал он. — Успеваю только просматривать бегло ленту новостей. Все ресурсы моральные, интеллектуальные и физические уходят на наши проекты в «Институте Экономики и Законодательства». Вот, кажется, я ответил на вопрос «куда это я подевался». С головой в работу нырнул. Вернусь не скоро».

Если это был ответ тем, кто когда-то искал депутата Салаева в ЗакСе, то он опоздал года на три.

Неизвестно, интересовался ли кто-то в 2015-м, «куда это подевался» бывший депутат.

«Вынырнул» Салаев и начал активно общаться с редкими читателями (в фейсбуке у кандидата 345 подписчиков) в ноябре 2019-го. Тогда же, по данным регистратора reg.ru, были зарегистрированы сразу и его персональный сайт, и сайт его блистательного проекта по улучшению Петербурга. Там Салаев, кстати, все еще (или уже?) назван «депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Там же он и «Первый Заместитель Председателя Экспертного Совета (по Северо-Западному региону) Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике и предпринимательству» (орфография сохранена).

Тогда же, в ноябре 2019-го, был оплачен и зарегистрирован на физлицо новый сайт Института, принадлежащего группе депутатов Госдумы от «Единой России», а Салаев стал фигурировать там в статусе президента.

По информации «Новой», в конце 2019 года Салаев как раз и нацелился на выборы 2021-го. Только рассчитывал он будто бы идти, во-первых, от родной «Единой России», во-вторых, в Думу. Но что-то пошло не так, его имени не появилось даже в списках на праймериз партии. В итоге ему пришлось собирать подписи в одномандатном округе. Лишь бы не в том, где он так успешно выступил десять лет назад.

Шансы на избрание у него не ахти какие, в числе конкурентов — действующие депутаты, в том числе единоросс. Но Салаев, как мы знаем, побеждать умеет. А если победит — возможно и вернется в Испанию, чтобы оттуда снова учить нас родину любить.

Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты»

P.S.

«Новая» попыталась поинтересоваться у Александра Салаева, как он видит свою будущую работу в петербургском парламенте. Не дослушав вопроса, кандидат в депутаты бросил: «Без комментариев», — и повесил трубку.

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