 

Ткаченко требует финансового наказания для Red Bull, а также ответственности чиновников и полицейских за дрифт на Софийской площади

11.08.2021, 21:04, Новости дня
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“Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние – это само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, которая устроила гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить”, – написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что съемки происходили без согласования ни с заповедником “София Киевская”, ни с Минкультом.

“Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие “акции”, происходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с министерством”, – отметил Ткаченко.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona. 

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн. 

Полиция открыла производство по статье “хулиганство”. При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках. 

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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