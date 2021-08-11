Общество: Опасность «нового штамма коронавируса» оказалась сильно искажена

В прессе появились шокирующие сообщения о том, что обнаружен новый штамм коронавируса – «йота», грозящий едва ли не стопроцентной смертностью заразившимся. Более того, зловещая разновидность ковида уже распространилась почти в 30 странах мира. Что на самом деле представляет собой «йота-штамм» и насколько он опасен?

В среду утром в российской прессе появились сообщения о том, что в Нью-Йорке выявлен новый, особо опасный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Могло сложиться впечатление, что штамм «Йота» вызывает запредельный процент смертельных случаев – с летальностью до 82%.

Такой вывод можно было сделать из утренних публикаций некоторых СМИ, которые ссылались на Сергея Токарева, главного внештатного специалиста Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе. Выходило, что доктор медицинских наук Токарев сообщил – вирус повышает летальность людям старше 45 лет и передается на 25% быстрее.

Позже другие интернет-издания публиковали материалы с заголовками типа «Летальность 82 %: в США выявили новый йота-штамм коронавируса» или «Исследование: смертность после заражения штаммом коронавируса «йота» среди пожилых составляет 63%».

В течение дня сотрудники Роспотребнадзора и вирусологи успокаивали общественность. Случаев инфицирования «йота-штаммом» коронавируса в РФ не выявлено, проинформировали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Сейчас в стране превалируют случаи заражения другой разновидностью вируса SARS-CoV-2 – штаммом «дельта». Впрочем, это сообщение вряд ли могло разрядить обстановку – если учесть, что как отметил портал РБК, йота-штамм уже распространился в 27 странах мира.

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru отметил, что информации о штамме «Йота» пока очень мало, поэтому «сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти». «Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», – сообщил Крючков.

Доктор химических наук, один из создателей «Новичка» Леонид Ринк называл опасность заражения новым штаммом более чем реальной. В интервью телеканалу «Царьград» ученый заявил, что такие варианты штаммов «создаются», как правило, в случаях, если предыдущими методами не получилось «добить человечество». Ринк допустил, что новый штамм уже проник Россию через бессимптомных носителей.

Но угроза оказалась не столь серьезной, как представлялось изначально. Во-первых, штамм «йота» – не новый. Он был выявлен в США еще осенью 2020 года, что по меркам нынешней пандемии – уже давно.

Поводом для алармистских заметок стала вышедшая во вторник на американском портале Medxriv.org публикация американских аналитиков из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете. Но в публикации речь шла не о новом открытии, а о суммировании данных о заражении «йота-штаммом» с ноября 2020 года по апрель 2021-го.

И, наконец, главное. Американские ученые не писали о том, что «заражение штаммом дает летальный исход в 82% случаев». В публикации на Medxriv.org говорилось о том, что «йота-штамм» повышает коэффициент смертности на 46-82%.

«Это значит, что для людей старше 60 лет коэффициент смертности составляет 1%. В одном случае из ста – летальный исход. А если увеличить коэффициент смертности на 82%, то это означает 1,9%», – отметил порталу телеканала «Звезда» Игорь Красильников, директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток.

«Все штаммы примерно одинаковы по летальности. Сомневаюсь, что штамм «йота» чем-то отличается в этом отношении, но сказать, что именно данная разновидность более «злая», нельзя. Отбор штаммов происходит по принципу лучшего их размножения и лучшей передачи. Но могу сказать, что вакцинация помогает уменьшить опасность заражения всеми штаммами», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Чумаков, замдиректора по науке отдела вакцин Федерального агентства США по регулированию пищевых продуктов и лекарств (FDA), сын выдающегося советского вирусолога Михаила Чумакова (именем которого назван Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов, который создал одну из отечественных вакцин от COVID-19).

И все же, как отмечают специалисты, йота-штамм далеко не безобидный. Скорость его передачи на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.

Сейчас у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть информация о 27 тысячах случаев инфицирования «йота-штаммом» в мире, начиная с ноября 2020 года, отметила ТАСС эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. По ее словам, ВОЗ внесла «йоту» в число вирусов, «вызывающих интерес». При этом, отметила ван Керкхове, количество зафиксированных случаев заражения этим штаммом уменьшается.

Самый опасный штамм СOVID-19 – индийский «дельта», полагает бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Мутация вируса и появление новых штаммов происходит о того, что «коронавирусу хочется жить, он отвечает на наши адекватные меры», заметил собеседник.

При этом, указал Онищенко, американцы в плане борьбы с коронавирусом «выглядят гораздо лучше нас». В США уже привито 160 млн человек из 320 млн населения, а в РФ «еще к 30 млн не подобрались». «В данном случае американцы говорят, что повышается коэффициент летальности. Надо это учесть, и более интенсивно продолжать вакцинацию, с учетом появления более агрессивных штаммов», – подытожил Онищенко.

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