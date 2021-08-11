В Киеве назвали сроки возвращения Кравчука к работе в контактной группе

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук возможно до конца года не будет участвовать в переговорах из-за болезни, его заменит вице-премьер Украины Алексей Резников, сообщил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

«Я думаю, что еще несколько месяцев, не меньше, пока Леонид Макарович будет проходить лечение и реабилитацию, а может и до конца года», – сообщил Арестович в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, останется ли Резников руководителем делегации Киева в контактной группе, передает РИА «Новости».

В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах участвовать не будет.

Ранее сообщалось, что действующий глава украинских переговорщиков Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.