 

Google рассказал, что искали россияне в 2021 году и 15 лет назад

11.08.2021, 20:54, Новости дня
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Сервис Google Trends, который отслеживает самые быстрорастущие запросы в Google, отметил, что в 2006 году российские пользователи спрашивали поисковик о группе Pussycat Dolls, «Пиратах Карибского моря» и Comedy Club, а в 2021 году они больше ищут исполнителя Султана Лагучева, фильм «Батя» и программу «Холостяк».

Компания решила «посмотреть на тенденции прошлых лет и сравнить, что люди искали в 2006 году и сегодня» по случаю 15 лет работы сервиса Google Trends. Алгоритм, заложенный в его основе, выявляет темы, к которым быстрее всего растет интерес пользователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на блог компании Google.

В 2006 году первое место в самых быстрорастущих запросах россиян в категории «музыка» заняла группа Pussycat Dolls. В этом сегменте российским пользователям также была интересна группа «Город 312» и певица Rihanna. В 2021 году тройку ведущих запросов в «музыке» возглавил Султан Лагучев с песней «Горький вкус», второе место занял рэпер Моргенштерн и его песня «Если я спал с тобой», третье – певица INNA с композицией Flashbacks.

Что касается кинокартин, то 15 лет назад россияне чаще всего искали фильмы «Пираты Карибского моря», «Борат» и «Ледниковый период». В 2021 году самыми быстрорастущими запросами в этой категории стали фильмы «Батя», «Круэлла» и «Мортал Комбат».

Как показывают данные сервиса, в 2006 году россияне часто спрашивали поисковик о новостях про актера Сергея Рыченкова, артиста Павла Волю и актера Эдварда Нортона. В 2021 году тройку лидеров в категории «Новости про знаменитостей» занимают рэпер Моргенштерн, актер Зак Снайдер и актриса Ирина Купченко.

Популярными запросами в сегменте телевизионных шоу среди россиян в 2006 году были Comedy Club, «Ледниковый период», «Фабрика звезд». В 2021 году их сменили «Холостяк», «Последний герой», «Дом 2».

Напомним, что Google назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году. Россияне чаще всего искали в Google «Евровидение – 2019», 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события.



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