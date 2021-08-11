 

Немецкий политолог Рар: после визита в Киев Меркель хочет уйти красиво

11.08.2021, 20:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев 22 августа. Она обсудит с главой государства “безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы”. Однако представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер пока не подтвердила визит канцлера Германии в столицу Украины.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что этот визит может быть последней заграничной поездкой Меркель перед ее отставкой. По словам эксперта, у нее будет откровенный разговор с Зеленским. Мол, канцлер Германии хочет, чтобы Киев делал нужные шаги в сторону реформ и таким образом “приближался к Евросоюзу”.

“Она хочет сейчас уйти в историю красиво”, – сказал Рар в эфире телеканала “Наш”.

По мнению политолога, Меркель перед тем, как уйти на политическую пенсию, желает продемонстрировать, что общеевропейская политика имеет для нее большое значение. Также эксперт отметил, что в Германии недовольны тем, что Украина лишь говорит о западных ценностях, а в стране ничего не меняется уже много лет.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что кандидат на пост канцлера Германии, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет пригрозил Москве санкциями в случае агрессии в сторону Украины. Политик заявил, что Берлин не позволит Москве использовать газопровод “Северный поток-2” в качестве рычага для геополитического давления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Мнение: Где найти Пригожина

18.10 / Мнение: Свобода для рефлексии

30.12 / Самое важное о вакцинации против коронавируса

21.06 / Уши и шея выдают возраст: как правильно за ними ухаживать, чтобы выглядеть молодо

03.02 / “Минимум шесть месяцев”: Ученые уточнили длительность наличия антител против коронавируса

24.08 / Мнение: Сальвадор Лукашенко

11.07 / Мнение: Потолочные коэффициенты

18.01 / Мнение: О жёсткой посадке и дальнейшей судьбе Алексея Навального: видео

29.06 / Скандалы: Михаил Абызов еще посидит

26.02 / Офтальмолог Лещенко объяснила обесцвечивание глаз у людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика