Камеру для iPhone 13 придётся докупать отдельно

Глава Apple Тим Кук официально подтвердил, что в iPhone 13 не будет камер.

– Последние годы мы очень обеспокоены вопросами экологии и углеродной нейтральности. В прошлом году Apple перестала поставлять вместе со своими продуктами зарядные устройства, что позволило сохранить сотни гектаров леса и снизить выбросы СО2. Решение убрать камеры из новых iPhone продиктовано исключительно заботой о пользователях. Согласно последним исследованиям, только треть владельцев iPhone используют камеры каждый день, а каждый десятый делает менее пяти фотографий в месяц. То есть сотни тысяч наших клиентов платят за опцию, которая им просто не нужна. Убрав камеры, мы сможем снизить стоимость iPhone, уменьшим вес и снизим углеродный след устройств. Разумеется, Apple позаботиться и о фотолюбителях – любой желающий сможет приобрести камеру совместимую с iPhone 13 всего за пятьсот долларов, – заявил Кук.

Как нам стало известно, в ближайшее время аналогичные решения могут принять и другие производители мобильных телефонов.

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