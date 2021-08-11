Мнение: Измерение субъективной значимости

Давным-давно я обещала рассказать, как измеряется СЗ.

Давайте попробуем начать эту тему.

СЗ – это субъективная значимость.

С точки зрения поля ваша СЗ – это размер вашей фигуры в поле другого человека.

ОЗ – это объективная значимость, размер фигуры в социальном поле, обычно ОЗ рассматривается в плоскости конкретного ресурса или нескольких.

От вашей СЗ для человека зависит ваше КП (красное поле, территория в границах) в отношениях с этим человеком.

Чем больше ваша фигура в поле человека и значит в общем поле с ним, тем больше у вас влияния, больше возможностей, больше прав.

Если вы не научитесь смотреть на свои права в отношениях с точки зрения своей СЗ, вы никогда не будете действовать эффективно.

Носить корону – это считать свою значимость безусловно высокой для всех и всегда, не общая внимания на СЗ.

Корона растет тогда, когда вы согласны на иллюзию своей высокой значимости, лишь бы чувствовать свое превосходство, чувствовать себя приподнято, на высоте.

Работа в поле начинается с отказа от короны, то есть с признания разницы своей СЗ для разных людей в разное время.

Для большинства ваша СЗ = 0, для друзей выше, для любящих вас людей СЗ ваша высока.

И сейчас я попробую описать СЗ в цифрах.

Максимальное значение СЗ – это 12.

Выше СЗ в природе не бывает.

СЗ = 12 – это фигура равная полю.

Это цифра происходит из того, что поле человека условно делится на 12 домов или 12 сфер.

С тем же самым представлением связана система 12 ресурсов. При гармоничной жизни все 12 ресурсов имеют примерно равное значение и все вместе они строят фигуру человека.

Когда человек конфликтует с одним из 12 ресурсов, остальные 11 ресурсов поддерживают его фигуру, создают его опору в его противодействии с одним из ресурсов.

При аддикции к ресурсу человек опирается только на этот ресурс, берет больше, чем дает, и очень быстро растет дисбаланс и плюс ресурса. Именно поэтому главный способ лечения аддикции – перенос фокуса на другие ресурсы и подключение других ресурсов, в первую очередь противоположного тому, который в аддикции.

СЗ=1 – это такая ваша значимость для другого, при которой он испытывает к вам интерес достаточный, чтобы выделять вас из общей массы людей, чтобы видеть в вас кого-то возможно важного для себя. Но это всего лишь одна двенадцатая поля.

СЗ=2 – это значимость равная двум двенадцатым всего поля. Что это означает по сравнению со значимостью других ресурсов?

Для человека, который любит свою работу, значимость этой работы приблизительно 3 из 12 или 6 из 12.

Это не значит, что работой человек занимается в ущерб другим ресурсам. С работой у такого человека может быть связан ресурс экономики, ресурс учебы, ресурс искусства, ресурс альтруизма, а может быть и ресурс дружбы, ресурс имиджа. Если один ресурс тесно связан с другими ресурсами, значимость его равна сумме значимостей ресурсов.

Именно так получаются цифры 3 из 12, 6 из 12 и даже 8 из 12, хотя значимость 8 – это очень большая, при такой значимости ресурса человек может оказаться слишком зависим от него. Но при хорошей интеграции и связи ресурсов, и при такой значимости одного ресурса можно сохранять устойчивость.

10 из 12 – это уже болезненно высокая значимость ресурса.

А если 10 из 12 – значимость одной фигуры, то это значит, что фигура поглотила почти все поле человека.

Нормальная значимость фигуры в ресурсе любви – это 2-6.

Причем.

Если значимость малознакомого человека 5 и больше, это ненормальная ситуация.

Значимость супруга может быть 5 и больше, поскольку фигура супруга интегрирована во много ресурсов.

Это и любовь, и секс, и семья, и дружба, и имидж, и совместная работа иногда, и учеба, и другое.

Фигура супруга может быть связана с целым кругом ресурсов, вот почему его значимость может быть большой безо всякого ущерба для поля человека.

Но связана – это значит имеет обратную связь, это значит, что есть польза для всех ресурсов, есть взаимообмен.

С малознакомым человеком это невозможно, поэтому если его значимость очень большая, а реальная интеграция в вашу жизнь почти нулевая, это огромный перекос значимости и слив вашей энергии. Слив энергии бывает при отсутствии нормальной обратной связи, при отсутствии компенсации ваших вложений. Если вы сильно любите кого-то, много думаете о нем, мечтаете, представляете, страдаете, вы сливаете большое количество энергии, и не только энергию, но и свою фигуру сливаете, разницу между сливом энергии и сливом фигуры потом обсудим.

Чтобы значимость человека была огромной и это было бы хорошо, должна быть взаимность и общие с ним дела. При взаимности всегда появляются общие дела. Люди не сидят и не смотрят друг на друга сутками, если сильно влюблены. Посидели какое-то время, полюбовались, и начинают придумывать общие дела, либо влюбленность заканчивается.

Те влюбленные, которые не занимаются ничем, кроме романтики и секса, превращают свою жизнь в аддикцию к двум ресурсам, остальные их ресурсы деградируют, разрушаются, их фигуры, соответственно, слабеют и скоро у них начинаются конфликты между собой, а затем дисбаланс или дефолт. Для баланса нужна не только обоюдная высокая значимость, но и совместные дела, совместная прокачка других ресурсов. Нужен базис, нужна опора.

Обратите внимание, насколько все красиво и мудро устроено.

СЗ = 1 – это симпатия при знакомстве. Мысли о другом или приятное общение могут привести к росту фигуры и росту влечения, но симпатия может и улетучиться от любого неприятного факта.

СЗ = 2 – легкая влюбленность, увлеченность, стремление узнать лучше. Мужчины не К при такой значимости уже активно хотят секса (К и при 0 могут хотеть), женщины при такой значимости мужчины с удовольствием фиксируют признаки мужского желания, то есть тоже не против.

СЗ = 3 – явная влюбленность. При такой значимости человека, если она стабильна, а не прыгает к нулю, с ним хочется разделить повседневные дела. При такой значимости некоторые уже хотят пожениться, особенно если думали про брак, если страдали от одиночества или если тикают часики (хотя при громких часиках хватает иногда и СЗ=1).

Если СЗ человека = 3, а вы с ним редко общаетесь и редко видитесь, вы можете чувствовать большой дискомфорт. Вот где появляется паровоз у людей с плохими границами, хочется “расставить точки над И”, хочется делать побольше шагов без очереди, потому что значимость не соответствует близости. Обычно это бывает когда ваша значимость намного меньше, но далеко не всегда это плохая динамика. Часто это нормальная динамика для занятого и делового человека, а вы слишком торопитесь.

Динамика при прочих равных зависит от значимости ресурса любви. Если для вас это самый важный ресурс, если с ним связан не только секс, но и имидж (хотите быть в паре), и семья (хотите детей), и дружба (говорите с подругами о любви), и искусство (читаете и смотрите про это), то значимость любого симпатичного человека будет быстро расти.

Понятно почему это происходит? Потому что вы познакомились, симпатичная фигура появилась в вашем поле, а дальше вы все время думаете о ней, говорите о ней, привязываете к ней все свои ресурсы, ставите ее в центр, качаете имидж в мыслях о ней, наводите порядок дома в мыслях о ней, отодвигаете в сторону все дела, которые вас отвлекают от мыслей о той фигуре, и все время мечтаете о ней. И вот ее СЗ с 1 или 2 изначальных быстро растет до 4 или 5 или выше, а это очень высокая значимость, несоразмерно высокая для человека, который пока вам чужой, с которым вас мало связывает.

Не надо думать, что паровоз в таких случаях неизбежен. Паровоз бывает только из-за короны! Без короны вы быстро отрефлексируете влюбленность и реалистично оцените, что размечтались на пустом месте от безделья и тяги строить воздушные замки на песке. И вы перенесете свой фокус на другие ресурсы. В этом случае СЗ человека не будет неадекватно расти, а главное не будет вашего паровоза.

Если СЗ человека немного больше, чем ваша, это делает вашу фигуру более горячей. Это преимущество для динамики, если у вас нормальный локус контроля. В этом случае ваша фигура тоже будет расти. Вот почему так глупо бояться небольшого дисбаланса-минуса. Если у вас нет короны и нормальный локус, это ничем не грозит вам, кроме хорошей динамики.

Многие, заметив, что их минус больше, побыстрей стараются отморозиться. Мало того, что часто они не снижают свой минус, а ломают рефлексию и обматываются ЗВ, что делает их слабыми, слепыми. Но даже если они снижают свой минус правильно, то есть переводом фокуса на другие ресурсы и прокачкой, они тормозят динамику.

Например, если СЗ человека = 3, и вам уже хочется побыстрей перейти к страсти, а он транслирует симпатию на уровне СЗ=1 или 2, вы имеете запас огня. Ваша фигура в его поле небольшая, но горячая, и она скорее всего быстро вырастет, если у вас нет короны и нормальный локус, то есть если вы общаетесь в границах. То есть запас огня – это хорошо, а не плохо, но может быть трудно, если у вас плохой локус и привычка кормить корону. В этом случае вас действительно будет сносить мимо границ.

Если вы спросите рыбака, который никогда не читал мой блог, как ему удается влюблять в себя всех, кого он хочет, он скажет, что сам влюбляется и это его единственный секрет.

Это не вранье. Рыбаки действительно начинают с запаса СЗ человека, но действуют при этом строго в границах, и их фигура очень быстро растет.

Кто-то может расписать это подробней, на примерах?

Когда я пишу теоретические посты, особенно сложные, на новые темы, мне нужен интерактив от вас. Я должна видеть, что и как вы понимаете, поэтому в теоретических постах вы должны писать все, что поняли, но не повторяя за мной, а приводя свои примеры.

А я пойду немного дальше.

Не минус способствует сливу, а корона в ресурсе.

Корона сливает человека и при небольшом минусе, то есть при небольшой СЗ другого человек в большой короне будет сливаться.

Например, многие женщины могут встречаться одновременно с разными мужчинами и сливаться, при том что значимость каждого мужчины очень небольшая, они могут даже не помнить их, но все-таки сливаться. Женщины думают, что много мужчин защитят их от слива одному, но в сумме сливаются всем. Их траты из-за короны намного больше ответа мужчин, их нужда тоже больше. Секс в короне для них – способ отрефлексировать свое существование, нащупать свою идентичность, способ “поднять самооценку”. Поэтому они готовы сливаться всем, не осознавая этого.

Мужчины тоже могут сливаться разным женщинам, тогда как значимость каждой невелика.

То есть человека всегда сливает только корона, позволяя переоценивать свою значимость.

А если вы реально оцениваете свою значимость, то во-первых, большого дисбаланса-минуса у вас не будет, во-вторых, небольшой дисбаланс будет всегда играть в вашу пользу. И к балансу вы будете выходить естественным путем, потому что поле стремится к равновесию.

СЗ=6 и больше означает, что фигура человека занимает огромную часть вашего поля.

И если это взаимно, такой человек будет стремиться объединить с вами все, что он имеет, если еще не объединил. Если ваша СЗ примерно такая же, это будет преданный партнер, который захочет иметь с вами общий дом, общих детей, общий быт, общее имущество, общий досуг, общих друзей, общую семью, общее все.

Если разница между СЗ вашей и человека больше 2 в его пользу, вас может начать качать.

Качка – это естественная реакция самооценки на большой перевес чужой фигуры.

Если у вас нормальный локус контроля, вы быстро отрефлексируете дискомфорт от такой качки и будете искать равновесие через другие опоры, через перевод фокуса на свои дела, что естественным образом снизит СЗ человека.

То есть разница 2 и меньше – нормальна для нерыбы и означает избыток огня, который можно употребить с пользой, и на рост динамики и на творческую сублимацию.

А разница больше 2 вызывает дискомфорт и потребность обрести равновесие через волевой перевод внимания на прокачку других ресурсов.

У людей с хорошим локусом контроля это происходит естественным путем.

Это касается нерыб, людей, которые не кормят корону, то есть не ищут кайфа за счет иллюзий, не пытаются “поднять самооценку”, когда их шатает.

Рапаны не выдерживают разницу СЗ и включают паровоз. Рыбы не выдерживают разницу СЗ и кидаются в ЗВ.

Часто бывает наоборот, рапаны – в ЗВ, рыбы – к паровозу. Разница в том, что у рапанов это все большое, дикое, а у рыб поменьше и поскромней.

Очень важно запомнить, что сам по себе рост фигуры не является чем-то плохим.

Не нужно бояться роста фигур! Нужно бояться только роста короны. И бояться – не то слово, потому что корона не растет сама по себе, она растет только когда вы ее активно кормите.

Понятно, друзья, чем чреват страх перед ростом фигур?