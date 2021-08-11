Мнение: Президенты-антипрививочники, непривитых – на удалёнку и коммунисты о принадлежности Крыма

1. На заглавной картинке – три африканских президента и один премьер-министр, умершие в сравнительно раннем возрасте от коронавируса или его осложнений. 4 смерти на примерно 200 лидеров стран мира – это те самые 2%, среднемировой показатель смертности от ковида.

Как минимум двое из ушедших в мир иной лидеров публично отрицали опасность болезни и отказывались применять против неё необходимые меры. Особенно прославился на этом поприще бывший президент Танзании – даром что был дипломированным математиком и доктором наук по химии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магуфули,_Джон

После смерти президентов-антипрививочников их сменщики немедленно начали прислушиваться к рекомендациям ВОЗ и вести борьбу с ковидом в своих странах:

https://zemfort1983.livejournal.com/1367985.html

Впрочем, ковидоотрицателей и антиваксеров всё это не убеждает: они ссылаются на официальные причины смерти президентов: этот, мол, умер от сердечного приступа, другой – от тахиаритмии, а третий от рака печени. Перенесённый ковид в тяжёлой форме якобы тут ни при чём…

Понятно, что власти соответствующих стран, совершившие столь явную и серьёзную ошибку, не хотят ещё сильнее бить по своему рейтингу и акцентировать внимание на коронавирусе как причине смерти своих лидеров. Забавно, что антипрививочники, которые обычно не доверяют официальной информации, в данном случае предпочитают верить именно ей.

2. В Минобрнауке задумались о переводе всех непривитых и не имеющих медотвода студентов на удалённое обучение в наступающем учебном году:

https://lenta.ru/news/2021/08/09/udalenka/

Решение спорное, так как для многих это будет лазейкой, позволяющей избежать вакцинации. Да и не на всех специальностях и не во всех вузах сейчас возможно эффективное удалённое обучение.

Вместе с тем, с точки зрения справедливости, безопасности и прогресса, перевод не только студентов, но и всех непривитых/немедотведённых сотрудников всех предприятий и организаций на удалёнку было бы логичным решением.

Во-первых, так будут защищены жизни тех, кто в принципе не может прививаться по медицинским показаниям. Во-вторых, тот небольшой процент привитых, на которых вакцина не подействовала или стимулировала выработку слишком малого числа антител, не подцепят вирус от непривитых суперраспространителей (в конце концов, люди имеют право не заражаться и не болеть ковидом даже в лёгкой форме).

В-третьих, общество в целом выигрывает от стимулирования максимального числа людей работать удалённо: снизится нагрузка на транспортную систему и так далее. Если антипрививочники не хотят прививаться ради своей безопасности и безопасности других людей – прекрасно, пускай сидят дома и поднимают нашу цифровую экономику.

3. Перспективного политика от КПРФ, любимца левой публики Николая Бондаренко, спросили «Чей Крым». Депутат решил соблюсти славные коммунистические традиции, продолжить борьбу с великорусским империализмом и шовинизмом:

https://www.youtube.com/watch?v=K3QfdBDaL00

Позже на коммунистических сайтах начали выходить оправдания в духе «враги вырвали из контекста» — дескать, товарищ Бондаренко имел в виду, что Россия является чужой для него страной, так как принадлежит не ему, а «олигархам»:

https://www.youtube.com/watch?v=4S1VonG2BS8

Тем временем ЦИК окончательно снял с выборов товарища Грудинина, так как у коммуниста-миллиардера нашлась доля в иностранной фирме, расположенной в каком-то офшоре:

https://ria.ru/20210809/vybory-1745000383.html

КПРФ также заявил, что это всё ложь и провокация, сфабрикованная с целью опорочить честное имя талантливого колхозника.