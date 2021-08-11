Американские военные массово переходят в Вооруженные силы России, узнав о военной ипотеке

В рядах американской армии США начался кадровый кризис. По мнению Пентагона, причина заключается в «агрессивной пропаганде со стороны России.

«Русские распространили ролик, где рассказываются все плюсы их так называемой военной ипотеки. Подобного рода провокации неприемлемы, однако меры будут приняты соответствующие», — заявил министр обороны Ллойд Остин.

По его словам, молодые военнослужащие увидели больше перспектив в прохождении службы в ВС РФ, нежели в Штатах.

Так, например, Остин Смитт, ворнет-офицер 2-го класса, рассказал, что его семья ничего не получила от своего государства: «Даже на шевроны заставляли скидываться», – рассказал он.

Также рассудили и сотни других служащих. Массово рапортуют об увольнении в основном молодые офицеры и сержанты, однако среди них есть и ветераны службы. Бригадный генерал Джон Херин убежден, что их примеру последуют и остальные служащие.

Российская сторона уже оформила 293 военнослужащих-перебежчиков. География службы новых сынов Родины самая разнообразная – от Мурманска до Казахстана.

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